Rechazan prisión para imputado por crimen del tambor: Juzgado plantea falta de antecedentes

El Juzgado de Garantía de Quilpué rechazó la prisión preventiva para el sujeto que fue formalizado como autor del crimen del hombre de 32 años que el lunes fue hallado al interior de un tambor en Viña del Mar.

Según la jueza Alejandra Radic, el Ministerio Público no presentó los antecedentes suficientes que den cuenta de la participación del imputado en el crimen, acogiendo la tesis de la defensora Nicoll Rojas, quien apunta –de momento- hacia una participación de encubridor, pues el imputado habría incurrido en acciones posteriores al homicidio, según lo planteado por la entidad persecutora.

En cuanto a los hechos, el fiscal Hernán Silva relató que el viernes 15 víctima e imputado fueron parte de un grupo de conocidos que fue a encarar a otro por temas relacionados a la toma de una casa.

En ese sentido, el imputado habría disparado a un oponente generando la molestia de Rodrigo, la víctima.

"El 'rorro skater' comienza a retar el (imputado) por haber disparado y comienza una discusión que en ese momento no pasó a mayores", relata el fiscal como parte de la declaración de un testigo.

Luego del altercado, la banda se retiró y momentos después "me llamó el 'rorro rucio' (...) contándome que el 'rorro skater' había querido pegarle al (imputado) por lo que había tenido que pegarle un balazo", dice el testigo que cuenta haber presenciado el cuerpo y luego haber llevado a la familia al lugar donde el cuerpo fue abandonado.

"Todos los cabros daban ideas para deshacerse del cuerpo, pero el (imputado) fue el que dijo lo mejor era tirarlo en el sector de Las Cucharas (...) Al día siguiente me confirma que se habían desecho del cuerpo dejándolo en el sector del puente Las Cucharas y que se habrían trasladado en su camioneta", expone el fiscal Silva.

Cuestionamientos de la defensa

Por su parte, la defensa rebatió diciendo que el Ministerio Público no explicó la relación de los hechos con el auto de la víctima hallado en Valparaíso y "cómo eso podría alterar la dinámica de los hechos".

También cuestiona que Fiscalía se base "casi exclusivamente" en la declaración de un testigo para situar al imputado en los hechos.

"El testigo estuvo presente el presunto día del disparo, después donde presuntamente le contaron había sido arrojado el cuerpo y después estuvo presente en el hallazgo. Cabe cuestionarse la verosimilitud de su relato y si tiene intereses en involucrar a terceros", dijo Rojas.

De todas formas, dijo la defensora, "si su relato fuera genuino, sitúa a mi defendido más como una víctima que como un partícipe de homicidio. ¿Le atribuye autoría? No, lo único que se le atribuye a mi defendido es que primero fue agredido, que otro dispara en su defensa y que cuando la persona ya estaba fallecida, habrían ido a lanzar el cuerpo, pero eso no es un acto propio de un homicidio, es un acto posterior", por lo que la defensa planteó la hipótesis de encubrimiento y no de autoría.

En ese sentido, la jueza Radic acogió gran parte de lo planteado por la defensa indicando que, por ejemplo, la Fiscalía no presentó pruebas de la participación del imputado en el hecho y tampoco evidencia que acredite que el cuerpo fue trasladado en su camioneta.

También la magistrada hizo referencia a la participación del imputado como encubridor, lo que –eventualmente- podría rebajar la pena ante una condena y en suma rechazó la prisión preventiva que fue apelada por el Ministerio Público.