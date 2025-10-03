San Antonio: Justicia volvió a ordenar desalojo de megatoma y dueños exigen cronograma

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el cumplimiento del fallo que dispone el desalojo de la megatoma de San Antonio, en el cerro Centinela, que es ocupada por cerca de 10 mil personas.

La resolución obedece a la solicitud de los dueños del terreno por acatar el fallo que el tribunal de alzada porteñó dictó el 23 de junio del 2023, y que el 22 de marzo del 2024 fue ratificado por la Corte Suprema.

En ese sentido, el reciente documento de la Corte porteña sostiene que "en caso de ser necesario el desalojo de los ocupantes, el municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio de Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento".

Al respecto, Diego Pereira, abogado de la empresa dueña de los terrenos, sostuvo que "la resolución dispone el cúmplase del fallo, vale decir, el lanzamiento de los ocupantes y para el cumplimiento de aquello obliga a las instituciones mandatadas a implementar un lugar para albergar transitoriamente a los ocupantes luego del desalojo".

"En los próximos días presentaremos un escrito ante la Corte para que se exija a las instituciones mandatadas que informen de los avances en la constitución de los albergues y fije una fecha para el desalojo de los usurpadores", agregó el jurista.

Asimismo, el abogado Pereira indicó que "si las autoridades mandatadas por el fallo no cumplen con lo dispuesto en la sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, se entiende que desacatan la resolución".

"Ya han demorado más de un año y medio el desalojo, el Ministerio de Vivienda en definitiva no cumplió con ninguna de las condiciones establecidas en la mesa técnica y, por el contrario, buscó a través del método de las cooperativas lavar la cara de los usurpadores. Ahora corresponde que se cumpla la ley y que se acate la decisión de la excelentísima Corte Suprema de Justicia", arremetió el jurista.

La situación de San Antonio se suma a lo ocurrido en Quilpué, en la misma Región de Valparaíso, donde esta semana se concretó la demolición de las viviendas de la "Toma Calicheros", ubicada en terrenos pertenecientes al empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 por un sicario tras haber denunciado la usurpación.