San Felipe: Sujetó robó mercadería destinada a alimentar a personas en situación de calle

Un sujeto robó productos que estaban destinados a alimentar a 28 adultos mayores en situación de calle en la comuna de San Felipe, en la Región de Valparaíso.

Según publicó SoyChile, el hecho ocurrió en las dependencias donde funcionaba antiguamente el Hogar de Cristo y es el tercer delito similar que han sufrido.

Una de las voluntarias del recinto dijo que "la mercadería nos había llegado el jueves pasado y nos llevaron todo: leche, azúcar, aceite, huevos, toco con lo que alimentar a nuestros abuelitos. Estamos tristes porque, bueno, los delincuentes no piensan en nada, pero nosotros estamos con el alma muy destrozada".

Junto a esto, el delincuente robó una estufa y rompió las cerraduras, las que habían sido reforzadas para evitar este tipo de delitos.

"Todo esto es voluntario, cómo seguimos, mañana qué hacemos, hoy saqué plata de mi bolsillo como lo hemos hecho muchas veces cuando no tenemos para darle almuerzo para hoy, para mañana no sabemos, pero cómo se los décimos a ellos, si ellos no tienen casa, nos da mucha pena, mucha pena", lamentó la mujer, quien optó por mantener su identidad en reserva.