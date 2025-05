"SanaDictino": Hombre vende agua de mar a $15 mil y asegura que cura el cáncer

A través de redes sociales se hizo conocido un hombre de Quilpué que vende agua de mar embotellada, bajo el pretexto de que tiene propiedades curativas para enfermedades complejas como el cáncer.

El sujeto, identificado como Gino Sepúlveda, vende agua del mar en botellas de vino a un precio de 15 mil pesos cada una, bajo el nombre de SanaDictino.

Según aseguran en sus redes sociales, el producto es extraído de un "lugar secreto en la costa chilena", y puede desintoxicar el cuerpo, reducir inflamación y restaurar la salud en hasta un 100%.

Sin embargo, el producto no cuenta con estudios ni certificaciones que avalen lo promocionado, por lo que las autoridades sanitarias hicieron un llamado a no comprarlo ni consumir agua de mar.

El jefe de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública (ISP), Juan Roldán, aseguró a Meganoticias que el producto "no cuenta con utilidad terapéutica demostrada. Para poder comercializarse con estos fines debería contar con autorización de la autoridad sanitaria que es el Instituto de Salud Pública, por lo tanto, el llamado a la población es a no dejarse engañar y no utilizar estos productos".

En tanto, el director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, Juan Carlos Ríos, explicó que "desde el punto de vista toxicológico, la sobredosis de la ingestión de agua de mar puede provocar alteraciones cardiovasculares, falla renal o incluso convulsiones".