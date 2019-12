Senadora Allende responde a Piñera: La gente no vive en cerros por capricho, sino por necesidad

La senadora Isabel Allende (PS) aseguró este sábado que la gente que se va a vivir a los cerros de Valparaíso "lo hace por necesidad" y no por capricho o "mala costumbre" como señaló el Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la senadora se sumó a las críticas del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, sobre los dichos del mandatario y señaló que "lo último que podría decir es mala costumbre, eso tiene una sola palabra y se llama necesidad. Hay una escasez en el plano de Valparaíso".

"La gente se va a los cerros porque es la única posibilidad que tiene, producto de esto en algunos casos se han ido logrando regularizar y erradicar campamentos para que se acceda a los servicio básicos", señalo la senadora, agregando: la gente no llega (a los cerros) por capricho, sino que por absoluta necesidad, muchos terrenos son de privados".

Sobre el incendio que afectó a los cerros Rocuant y San Roque, la ex presidenta del PS valoró las medidas que se han tomado en torno a la reconstrucción de viviendas para los damnificados, pero criticó que en esa zona la gente esté viva sin servicios básicos.

"Las medidas de reconstrucción a corto plazo me parecen bien, pero hay que pensar en el futuro (...) No puede ser que desde 50 años estén viviendo sin agua", puntualizó.

La senador aseguró, además, que -debido a esta situación- la gente "se encuentra muy molesta", por lo que el Gobierno tiene que ser "responsable" y cumplir las "promesas" que realice.

La desigualdad en el país

Sobre la crisis social que lleva más de dos meses en el país, Allende aseguró le duele que la "clase política se adormeciera" y que, debido a la desigualdad, "era una olla de presión, que en algún momento tenía que estallar".

"No es solo desigualdad, es la falta de equidad para acceder a los servicios, el abuso, el maltrato...Me duele, ya que nosotros teníamos que haber sido más proactivo al entender que no podíamos seguir teniendo a las personas en las condiciones que estaban", señaló Allende.

Finamente aseguró que la medidas que ha tomado el Gobierno para terminar con las protestas "son insuficientes", y que hay que seguir avanzando en la agenda social "sobre todo en la salud, pensiones y hacer algo con la deuda del CAE".