Sequía: Autoridades entregaron ayuda para ganaderos de Petorca

Las autoridades de Gobierno visitaron la provincia de Petorca, en la Región de Valparaíso, una de las más afectadas por la sequía que hay en el país.

Hasta la comuna de La Ligua, llegaron para entregar ayuda en forraje para cerca de mil quinientos ganaderos a los que se les entregarán montos que van entre 100 y 200 mil pesos para comprar el alimento que es vital para los animales.

Al respecto, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, explicó que "nosotros tenemos un tema con los animales de secano, que necesitan alimento que no tienen. Tenemos un problema con el agua para la agricultura. El agua para el consumo humano afortunadamente está asegurada. Vamos a tener una temporada de incendios compleja".

"Es un proceso muy complejo que está partiendo pero la primera ayuda, el Presidente instruyó que fuera para los ganaderos, los crianceros que tienen distintos tipos de animales en zonas de secano", detalló.

Una de las beneficiadas, Elba Pizarro, explicó que "es un granito de arena que nos sirve mucho. Yo estoy muy agradecida de Indap".

Además, agregó que de sus animales, "me quedaron bien poquitos, porque se me murieron ovejas, unas vacas. Me puse a llorar ahí. Se me murieron por falta de alimentación, porque no me alcanzaba para darles. Había que darles dos colizas de pasto diario y la verdad no me alcanzaba".

En la zona central hay cinco regiones para las que se ha declarado emergencia agrícola.

Dotación tecnológica

En la Región de Valparaíso, además de la entrega de forraje se entregará dotación tecnológica para poder potenciar la actividad agrícola y ganadera.

En este sentido, el seremi de Agricultura, Humberto Lepe explicó que "no queremos que la agricultura desaparezca, no queremos que la ganadería desaparezca, pero sí que cambie".

"Por eso los estamos invitando a ser ganaderos del siglo XXI y ese trabajo lo vamos a hacer de la mano del Prodesal, de Indap y de todos los organismos del Ministerio de Agricultura que van a colaborar para que se transforme", detalló.

"Tenemos que estabular animales, tenemos que llevar control sobre los animales, tenemos que lograr la asociatividad. Cada ganadero, por sí solo, difícilmente va a lograr llegar a la meta", manifestó el seremi.

En esa primera etapa fueron beneficiados 100 ganaderos.