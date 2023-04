Sharp criticó emplazamiento del FA a Tohá por seguridad: "No entiendo el sentido"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (independiente), cuestionó este miércoles el emplazamiento al Ministerio del Interior que realizó un grupo de diputadas del Frente Amplio en materia de seguridad y afirmó que no tiene sentido, pues, a su juicio, la ministra Carolina Tohá y los subsecretarios de Interior "han intentado hacer lo posible para una una agenda que está muy difícil".

"No coincido con las diputadas del Frente Amplio. Me parece que la ministra Tohá ha intentado tomar una agenda muy compleja y me extraña un poco la actitud de las parlamentarias. Es su Gobierno, en definitiva; el Presidente es parte del Frente Amplio... No entiendo el sentido de esa acción", opinó el exmilitante de Convergencia Social en una entrevista con El Diario de Cooperativa.

El lunes, la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática) asistió a una reunión en La Moneda junto a otras parlamentarias y explicó haber planteado "cómo damos respuesta de la manera más eficiente a lo que hoy día la ciudadanía necesita, y para eso necesitamos liderazgo, coordinación, claridad en cuál va a ser la agenda del Ejecutivo".

Todo esto en medio de una serie de enfrentamientos que ha tenido la coalición oficialista de Apruebo Dignidad y el Gobierno en materia de seguridad, como lo fue con la Ley Naín-Retamal, que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista buscaban llevar al Tribunal Constitucional, sin embargo, luego desistieron.

"ESPERO QUE EL PLAN (DEL GOBIERNO) TENGA RESULTADOS"

El alcalde de Valparaíso dijo esperar que el anunciado Plan Calle Sin Violencia -que tendrá a su comuna como una de las primeras intervenidas- "tenga resultados".

"Una de las cosas de las cuales puedo hablar con convicción es que cualquier problema puede ser resuelto. Lo importante es diagnosticar de buena forma, para que las acciones, soluciones y medidas que se implementen sean las adecuadas", reflexionó Sharp.

En esa línea, la autoridad apuntó que "el tipo de delitos que han ido al alza -porque no son todos los delitos los que han ido al alza en la comuna de Valparaíso, (sino que) particularmente los que tienen que ver con el uso de armas son los que han irrumpido con fuerza, propio de la realidad nacional- requieren efectivamente, como ha señalado el plan, persecución policial efectiva. Eso supone fiscales que puedan estar enfocados en terminar las investigaciones, tribunales que apliquen correctamente la ley, policías que se vean en el territorio, que interactúen con la comunidad y el municipio".

"LA POLÍTICA HEGEMÓNICA"

Consultado si hace alguna autocrítica, como figura relevante de la izquierda, respecto al debilitamiento de las policías y la crisis de seguridad que hoy vive el país, Sharp aseveró que "no hemos construido con claridad una alternativa a la propuesta conservadora hegemónica que existe en Chile (para la materia)".

Dicha política "hegemónica" es la que "nos tiene en esta crisis", según el alcalde.

En tal sentido, cuestionó tanto la efectividad de la Ley Naín-Retamal como del "Criterio Valencia", como se conoce a la medida instruida por el fiscal nacional, Ángel Valencia, para ordenar la prisión preventiva para los extranjeros que cometan algún delito y estén indocumentados.

La primera norma "no resuelve en ningún caso los problemas vinculados a la forma en que se realizan los procedimientos policiales... Hay otras dimensiones en torno al fortalecimiento de las policías que pueden ser más importantes que el debate que se generó en torno a esta ley".

"No sé si (Naín-Retamal) va a suponer un cambio de paradigma real en la situación de seguridad", indicó.

En tanto, en relación al "Criterio Valencia", Sharp postuló que "puede terminar siendo una medida impracticable".

"Puede tener un efecto en el corto plazo, pero en el mediano se va a hacer insostenible. El camino debiese ir más por buscar una solución regional al problema de la migración", subrayó.

