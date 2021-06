Sharp: Nueva corriente municipalista y la Convención son los primeros signos de un cambio profundo

El alcalde reelecto de Valparaíso, Jorge Sharp (independiente), afirmó este martes en Cooperativa que el mapa político en Chile tras la asunción de los jefes comunales que triunfaron en los comicios municipales del 15 y 16 de mayo, así como la inminente instauración de la Convención Constitucional -el próximo domingo 4 de julio-, representan "los primeros signos de un cambio muy profundo".

"Es muy importante lo que sucedió esta semana y va pasar a la historia de Chile como una semana tremendamente importante: más allá de los problemas de nuestra región, este lunes asumieron más de 100 alcaldes y alcaldesas independientes y, también, alcaldes y alcaldesas de signos políticos distintos a los de la derecha. Y este domingo, además, se constituye la Convención Constitucional. Entonces, de alguna manera, esta es la semana epicentro del cambio político más profundo que ha tenido el país en los últimos 30 años", dijo Sharp a Lo Que Queda del Día, tras asumir de manera "simbólica" su segundo periodo a cargo del municipio porteño.

A juicio del ex militante de Convergencia Social, estos dos hechos, incluso, "están por sobre la coyuntura presidencial, que evidentemente es muy relevante: la instalación de una nueva corriente municipalista, que seguramente va a dar que hablar, y la Convención Constitucional, son los primeros signos de un cambio político muy profundo en nuestro país".

RETRASO DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Para ayer lunes estaba programada la toma de posesión de Sharp y todos los alcaldes electos del país, sin embargo, en más de 20 comunas de la Región de Valparaíso, incluida la capital, no pudo llevarse a cabo la ceremonia oficialmente, luego de que el Tribunal Regional Electoral (TER) solo alcanzara a oficializar la elección en 12 de los 38 municipios, lo que se tradujo en la falta de actas que proclamaban a los ganadores.

Como en todos los municipios afectados, este hecho generó la molestia de Sharp, que calificó la situación como "sui géneris", "muy irregular" e "inédita en la historia electoral del país".

"Más que pedir renuncias, lo importante es que las sentencias salgan lo antes posible (...) No he podido asumir como alcalde formalmente, tenemos una alcaldesa subrogante, que es la administradora municipal, y no hay concejo municipal constituido, porque no sigue el que estaba antes, porque cesó el 28 de junio, y tampoco ha asumido el que debería asumir, porque no hay sentencias", relató.

"Según nos comentan, esta semana debería estar subsanado", añadió.