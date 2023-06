Sharp y posible paro de micreros en Valparaíso: "Dejar sin locomoción a toda la región es gravísimo"

Tras conocerse la posible paralización de más de 800 microbuses de propiedad del empresario Reinaldo Sánchez, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp y el diputado de la Quinta Región, Luis Cuello (PC), reaccionaron a las declaraciones y las catalogaron como "gravísimas" y que es un "chantaje inaceptable".

Tras la amenaza, el alcalde Jorge Sharp publicó en Twitter que "amenazar con dejar sin locomoción colectiva a toda la región gravísimo" y agregó que "el Gobierno nacional y regional, quienes son las entidades a cargo del transporte, no pueden ceder ante estas presiones y tienen que ponerse firmes. Esto no significa, no hacerse cargo de algo que no se ha hecho responsable nadie nunca".

"Atender las condiciones de seguridad de los conductores, pero también sus jornadas laborales extenuantes, el sueldo por boleto cortado y los abusos laborales que hay contra de ellos. Pero claro, sobre eso el señor Sánchez, quien hace estas amenazas guarda silencio porque se ha hecho millonario a costa del esfuerzo de sus conductores y a costa de un modelo que claramente ha fracasado", añadió el jefe municipal.

Cabe recordar que Reinaldo Sánchez, empresario microbusero y dirigente deportivo, dueño de las empresas Sol y Mar y Viña Bus amenazó con paralizar el servicio de todas las micros de su propiedad luego de denunciar reiterados robos y asaltos que ha sufrido en este último tiempo.

Uno de los asaltos mencionados afectó directamente a uno de los nietos de Sánchez, por lo que este último aludió la situación a la poca seguridad con la que cuentan sus trabajadores.

"ES UN CHANTAJE INACEPTABLE"

Por su parte, el diputado e impulsor de la Ley 'Que pase la Micro', Luis Cuello (PC), expresó que la amenaza de Reinaldo Sánchez "es un chantaje inaceptable. Ningún trabajador estaría contando dinero expuesto a un asalto, si los empresarios microbuseros hubieran cumplido con su obligación de instalar los validadores electrónicos en las micros".

"Hoy más que nunca requerimos una empresa de transporte público que entregue calidad de servicio, certeza a la población y que termine con estos poderes fácticos que no cumplen con las leyes", agregó el parlamentario.

El alcalde Sharp compartió las declaraciones del diputado Cuello, ya que también señaló que lo que se requiere para la región es que sea un transporte público y no que esté monopolizado "por dos o tres privados", a los cuales acusó en su cuenta de Twitter de "hacer lo que quieren" y no cumplir la ley.