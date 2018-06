Sospechoso por crimen de mujer en Calle Larga avisó su intención de matarla

Conmoción causó el crimen de una mujer de nacionalidad colombiana este martes en la localidad de Calle Larga, provincia de Los Andes. Gertrudis Martínez (51 años) recibió 11 puñaladas y el acusado del asesinato es su ex pareja, Carlos Peña (54), quien a través de redes sociales había dado claras señales de su intención de hacerle daño a la víctima.

Días antes del crimen, Peña publicó una serie de mensajes que alertaban que pretendía terminar con la vida de la mujer.

Pese a que llevaban poco tiempo juntos, el hombre se obsesionó con la mujer luego de que esta terminara la relación por los malos tratos que él le daba, según contaron vecinos de la Villa Los Aromos de Calle Larga, lugar en el que la mujer residía.

Peña había llegado desde el norte a la zona hacía poco tiempo. Y dejó en evidencia su gusto por las mujeres de color en múltiples posteos en Facebook. "Alguna amiga negrita y solita de por ahí?", publicó un día antes del crimen por el que está detenido como sospechoso.

En sus redes sociales el hombre no sólo hizo público su deseo de matar a su ex pareja, sino también su idea de entregarse a la policía para no cometer el crimen, aunque, según afirmó "nadie me encerró".

Incluso en una de sus publicaciones en Facebook escribió al revés "Morira Gertrudis", acompañado de simbología satánica.

Desde la Brigada de Homicidios de la PDI, indicaron que estos posteos serán remitidos a la Fiscalía de Los Andes para que se adjunten a la investigación.

En coma inducido

Carlos Peña se autofligió dos heridas cortantes en el cuello y tórax luego de atacar a su ex pareja. Se encuentra grave, hospitalizado en la Unidad de Tratamiento Intermedio del Hospital San Juan de Dios de Los Andes, con observación permanente por el equipo de salud.

Desde la Fiscalía informaron que "el imputado no pudo ser formalizado durante la jornada del miércoles por encontrarse en coma inducido, por lo que solo se controló su detención".