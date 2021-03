Tribunal Electoral descartó abandono de deberes pero suspendió a Reginato por un mes

El Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso suspendió por un mes a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), aunque desestimó la solicitud de remoción en su contra presentada por concejales opositores.

Tras conocer la decisión, Reginato, publicó en sus redes sociales una declaración pública en la cual -a modo de reflexión- abordó las complejas situaciones que le ha tocado vivir como administración municipal y afirmó que seguirá trabajando para su comuna.

La solicitud había sido presentada en 2019 por los ediles Laura Gianicci (DC), Víctor Andaur (PC), Sandro Puebla (Ind. PS) y Marcela Varas (PPD) quienes aludieron en su momento a un "notable abandono de deberes" en el municipio.

En el documento, Reginato recordó ciertas situaciones externas que afectaron la gestión interna de la municipalidad, entre ellas: La Ley del Tabaco, que implicó una caída significativa en los ingresos del Casino Municipal, el terremoto del año 2010, marejadas destructivas, el estallido social de 2019 y la pandemia del coronavirus.

DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE RESOLUCIÓN TRIBUNAL ELECTORAL:

AGRADEZCO EL APOYO Y CONFIANZA DE LAS FAMILIAS DE VIÑA DEL MAR.

SEGUIREMOS TRABAJANDO JUNTOS POR VIÑA: AYER, HOY Y SIEMPRE.

VIRGINIA REGINATO #VIÑA #CHILE #FELIZVIERNES #VIRGINIAREGINATO #VIÑADELMAR pic.twitter.com/TcWt10sgjE — Virginia Reginato (@cotyreginato) March 12, 2021

Asimismo, la jefa municipal fue enfática en señalar que siempre ha reconocido las cosas que pueden mejorar, y también mencionó que le ha dolido en lo más profundo las acusaciones "oportunistas y políticas" que se han presentado en su contra durante su administración.

Finalmente, la alcaldesa manifestó su alegría por la resolución del TER al señalar que durante su gestión sólo se generaron "faltas administrativas menores" y no "actos intencionados", ni menos "situaciones de faltas a la probidad".

"Quienes me conocen, saben que siempre he sido una mujer honesta, respetuosa y humilde, y desde esa posición de principios y valores, que agradezco y atesoro como la gran herencia de mi madre y de mi padre, les digo a todas y todos los viñamarinos, que Virginia Reginato es la misma de siempre y que hoy, más que nunca, con toda la energía que Dios me da, tengo la convicción de seguir trabajando por mi querida Viña del Mar y el bienestar de todos quienes formamos esta hermosa comunidad", concluyó el comunicado.

ACUSADORES APELARÁN: PIDEN SANCIÓN "EJEMPLIFICADORA"

Andrés Silva, abogado patrocinante de la acusación, adelantó a Cooperativa Regiones que apelarán el fallo ante el Tribunal Calificador de Elecciones, aduciendo que "lo que acá corresponde es que haya una sanción ejemplificadora".

"Lo que ha hecho el TER es establecer que la alcaldesa ha incurrido en una serie de infracciones pero no la ha considerado tan grave; sin embargo, lo que ha señalado el tribunal es que estas irregularidades o son de responsabilidad de los funcionarios municipales solamente y no de la alcaldesa o, por otro lado, que las que son de responsabilidad de la alcaldesa no son tan graves. Por eso no estamos conformes", indicó el jurista.

"Creemos que el daño que se le ha hecho a la municipalidad, al patrimonio y a los viñamarinos es tremendamente grave y debe ser sancionado con la máxima sanción, porque obviamente que no hay una exculpación de la alcaldesa, en ningún caso, sino que se han reconocido cada uno de estos hechos", agregó.

DEFENSA: LOS CARGOS SON INFUNDADOS

De igual forma, el abogado Andrés Tavolari, parte del equipo de la defensa de Reginato, aseguró que también es posible que recurran el fallo, porque consideraron excesiva la sanción.

"Me parece que lo más destacable del fallo es que descarta que exista un notable abandono de deberes y faltas a la probidad. Eso es muy importante, porque queda absolutamente claro que no hay ningún problema de probidad ni de honradez. El prestigio y la honradez de la alcaldesa quedaron completamente resguardados por el fallo, que contiene una sanción para la alcaldesa que está en el rango medio menor de las posibles sanciones. Sin perjuicio de eso, nos parece que eso no corresponde, porque todos los cargos que le hicieron son infundados", dijo el letrado.