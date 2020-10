Última jornada de juicio contra John Cobin, acusado de disparar a manifestantes en Reñaca

Este jueves se realizan en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar los alegatos de clausura en contra de John Cobin, investigado por una serie de delitos ocurridos en noviembre pasado en Reñaca, Región de Valparaíso, en medio del estallido social.

El juicio contra este sujeto comenzó el pasado 28 de septiembre, luego de ser acusado de dos delitos frustrados de homicidio, disparar injustificadamente en la vía pública y ejercer actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad.

En esta última jornada expuso la Intendencia de Valparaíso, la Fiscalía, la defensa del acusado. El viernes se conocerá el veredicto contra Cobin.

Fiscalía denuncia un acto "preparado"

Los antecedentes entregados por la Fiscalía indican que Cobin poseía cinco pistolas que dos días antes de que ocurriera todo esto en el sector de Reñaca y que había comprado quinientas municiones.

También se dio cuenta de que el arma que presuntamente disparó se encontraba limpia al momento de que los detectives llegaron a su casa, por lo que no se pudo determinar su uso, debido a que estando limpia no se puede esclarecer su utilización.

Según la fiscal Paola Rojas, esto deja en claro que el investigado no solamente realizó los disparos, sino que también habría tenido una preparación.

"Ese pensamiento político, económico, racial o religioso no tiene trascendencia jurídica mientras se mantenga en ese ámbito, porque no son los pensamientos del Señor Cobin que lo mantienen preso privado de libertad y sometido a este juicio, sino aquellos hechos que nosotros ofrecimos probar", detalló la persecutora.

Rojas también comentó que este sujeto "observa y lesiona a alguien, no le presta ayuda, no llama a la policía. Su reacción es cerrar la puerta y huir".

"Abre la puerta, adopta la posición del tirador, separa sus piernas, apunta hacia atrás nuevamente en dirección a donde se encontraba toda la gente y desde esa perspectiva inicia una secuencia de disparos", aseguró la fiscal.

Defensa pide recalificar hechos

Por su parte, la defensa solicita que recalifiquen estos hechos como lesiones, porque asegura que esta fue una de una acción que no tenía la intención de provocar la muerte de estas personas.

El abogado de Cobin, Guillermo Améstica, incluso cuestionó que "se le reprocha a mi representado circular por la calle, y ¿por qué él no podía pasar? ¿Por qué, si las calles no se encontraban cerradas? ¿Si no había ningún personal policial en el lugar? ¿Por qué, si había incluso vehículos de locomoción colectiva circulando por ahí, se le podría reprochar penalmente?".

"Pensemos en cualquier persona que va por la calle -ejemplificó el jurista- Se encuentra con un grupo de gente que está realizando 'El que Baila, Pasa', que son muchos, me abren la puerta, no para felicitarme, -incluso los testigos reconocen, para increparlo-, se escucha en el video 'mátenlo', no voy a repetir las groserías que precedieron a eso, pero (dicen) 'mátenlo'".

De hecho, la defensa ejemplificó que la persona que resultó herida tiene una esquirla de bala en su cuerpo -lo cual todavía no ha podido ser clarificado- pero que debería confirmar que esto no fue un disparo directo.