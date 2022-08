Un detenido tras desbaratar matadero clandestino en Quilpué: Había osamentas de larga data

En Quilpué fue desbaratado un matadero clandestino ubicado en el sector de Lo Orozco, donde una persona fue detenida por Carabineros

"Nos apersonamos y bajo el ingreso voluntario del encargado del recinto se procedió a constatar la flagrancia del hecho de una faena de animales de manera insalubre y sin condiciones higiénicas, por ende, ante la flagrancia del ilícito se procedió a la detención de la persona que se encontraba realizando esto y también se procedió a la incautación de las especies asociadas al ilícito", informó el teniente Felipe Martínez de la Segunda Comisaría de la comuna.

Jalman Lodi, encargado de la oficina provincial de la Seremi de Salud, dijo que en el lugar había dos bovinos en proceso de faenamiento y también "implementos, elementos colgados para el proceso de faena, por lo tanto es un delito que se constata en el momento".

"Había otros animales al interior, animales mayores, y además se constataron 40 cabezas de animales mayores que ya habían sido faenados así como también otras osamentas. Se constataron bastantes osamentas en una quebrada contigua al lugar de la faena y ya tenía matorrales sobre el lugar, por lo tanto hay una data de más de un año faenando animales", indicó Lodi.

Por su parte, el delegado provincial del Marga Marga, Fidel Cueto, dijo que "hay animales muertos no solo de ahora, sino que de algunos meses, incluso años puede ser. Hay que ver bien, haciendo un estudio por especialistas, cuál es el tiempo real".

La autoridad sanitaria agregó que "se viene una fecha importante, como el 18 de septiembre, (el llamado es) que la gente consuma en lugares autorizados, que revise dónde va a comer, que la carne sea de faena de matadero autorizado".

En cuanto al detenido, el teniente Martínez dijo que "se acogió a su derecho a guardar silencio, no entregó mayores indicios asociados al hecho. No obstante, se puede dilucidar que los animales serían de su propiedad y que los estaría faenando no sabemos con qué motivo".

Desde la Fiscalía en tanto, confirmaron que el sujeto pasará est jueves a control de detención por infringir la ley que regula los lugares dónde pueden efectuarse los faenamientos.