Unicef: Crimen de Ámbar revela la inexistencia de un sistema de protección especializada

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostuvo que el crimen de Ámbar Cornejo constata la "inexistencia de un sistema de protección especializada" para proteger a niños que han sido vulnerados, y llamó a tomar medidas inmediatas para asegurar su protección, reparación y restitución de derechos.

En un comunicado, el organismo declaró que "los mecanismos de fiscalización y seguimiento de parte del Sename no funcionaron y no fueron capaces de protegerla, sobre todo teniendo en cuenta el largo tiempo que estuvo vinculada a distintos programas"; y lamentó que a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) no existan avances en esta materia: "Resulta incomprensible".