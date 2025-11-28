Síguenos:
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Universitario que apuñaló a profesor fue acusado por homicidio y quedó preso

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El ataque ocurrió el miércoles en la Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso.

Aparentemente impulsado por la reprobación de una asignatura, el estudiante de ingeniería civil informática Ángelo Miranda Espinoza (24) agredió al académico en su oficina.

Universitario que apuñaló a profesor fue acusado por homicidio y quedó preso
 ATON

El joven fue imputado por delito de homicidio en grado de consumación frustrado: la víctima sufrió múltiples heridas, incluyendo una de cinco centímetros de profundidad.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso impuso este viernes la medida cautelar de prisión preventiva al estudiante que apuñaló a su profesor en dependencias del Campus Casa Central Valparaíso de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Durante esta jornada, el imputado, identificado como Ángelo Miranda Espinoza, de 24 añosfue formalizado por homicidio frustrado, dictándose la máxima medida cautelar y fijando 100 días como plazo para que se desarrolle la investigación.

Según los antecedentes del caso, el hecho ocurrió cuando el estudiante de Ingeniería Civil Informática, motivado por la presunta reprobación de una asignatura, llegó hasta la oficina del docente y lo atacó con un arma blanca.

La víctima sufrió heridas en dos dedos de una de sus manos, además de lesiones en la clavícula, en el cuello y "una herida profunda de cinco centímetros en la zona de la subclavia", detalló la magistrada Jeanette Oliva.

Tras esta situación, el profesor debió ser trasladado hasta la Clínica Reñaca, mientras que el joven fue detenido. Además, se le incautó un cuchillo y se descubrió que al interior de su mochila portaba una pistola de balines de goma.

Miranda se consideraba un estudiante con "buenas aptitudes para el trabajo grupal y con un fuerte interés en aprender y mejorar constantemente en el uso de las nuevas tecnologías".

