UPLA entregó títulos a internos privados de libertad de Cárcel de Valparaíso

Diez estudiantes del Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) se titularon al interior del Complejo Penitenciario Valparaíso, tras haber completado sus estudios de técnico en administración logística, que iniciaron en abril del año 2017.

Se trata de la primera ocasión en que estudiantes logran egresar de una carrera universitaria desde dicho recinto carcelario porteño, como parte de los esfuerzos por generar condiciones favorables para la reinserción social asumidos por Gendarmería de Chile y la UPLA.

A la fecha y en distintos niveles, considerando también a quienes estudian al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, son 57 los estudiantes que cursan distintas asignaturas para continuar la senda de los primeros titulados.

Primera promoción

Culminada la ceremonia de titulación a la cual asistieron familiares de los internos junto a autoridades de la Universidad de Playa Ancha y de Gendarmería, la vicerrectora académica de la Universidad de Playa Ancha, Violeta Acuña, destacó este logro conjunto y manifestó que no es fácil impartir educación superior al interior de la cárcel.

"Esta es nuestra primera promoción de titulados, entonces tiene un significado tremendamente importante dado que es un grupo con el cual inició la Universidad de Playa Ancha esta experiencia al interior de la cárcel. Todos los que estamos aquí, las familias, los estudiantes, tenemos mucha emoción porque era un logro porque no era fácil impartir educación superior al interior de la cárcel", dijo la autoridad académica.

Desde Gendarmería, el sargento primero Daniel Castillo, coordinador regional de Educación de ese servicio, valoró que el trabajo con la casa de estudios sea un aporte efectivo para la reinserción social.

"Es muy importante para nosotros como Gendarmería ya que una de nuestras áreas es la reinserción social, porque viene de la mano con la seguridad. En el proceso de reinserción en el cual estoy inserto, en la parte educacional o social, de reinserción social, para nosotros la Universidad de Playa Ancha es fundamental ya que va en la misma línea de la parte social, educativa", dijo el funcionario penitenciario.

"Me siento seguro"

Peter Álvarez, uno de los estudiantes titulados, se refirió a la importancia de culminar sus estudios en régimen de reclusión: "Esto a mí en verdad me cambió. Yo me siento aquí con nuevas capacidades, las adquirí, las aprendí, están en mí, entonces yo me siento plenamente capaz de poder enfrentar mi porvenir, capacitado, como un profesional, más seguro, a pesar de que sabemos que va a ser difícil en un principio pero me siento seguro".

El campo laboral al cual podrán acceder los titulados de técnico en administración logística está constituido por centros de logística y distribución, supermercados, retail, navieras, agencias de aduana, mineras y empresas de transporte de carga, así como también empresas públicas como portuarias o entidades reguladoras del sector público.