Valparaíso: Armada desarrolla búsqueda de mariscador desaparecido hace cuatro días

En el sector de Playa Ancha -comuna de Valparaíso-, la Armada desarrolla las labores de búsqueda de Enrique Mansilla, mariscador de 37 años que lleva cuatro días desaparecido.

A Mansilla se le perdió el rastro el martes, mientras recolectaba mariscos durante su jornada laboral en el sector Los Ventisqueros.

En este escenario, la institución castrense comenzó a colaborar desde el viernes en las labores de rastreo por orden de la Fiscalía de Valparaíso, lo que ha generado críticas por parte de la familia del afectado por la lentitud de la instrucción.

"Nos encontramos trabajando en acceder al sector de acantilados de Playa Ancha, en donde podría encontrarse esta persona desaparecida", dijo el teniente primero Sebastián Rodríguez, de la Capitanía de Puerto de Valparaíso.

"Estos trabajos iniciaron con el apoyo del grupo de respuesta inmediata, el cual es un grupo especializado de la Armada de Chile que tiene las capacidades de llegar hasta lugares de difícil acceso, como lo es el acantilado Porvenir en Valparaíso", afirmó.

"Como Capitanía de Puerto estamos totalmente comprometidos con la familia y con la instrucción del Ministerio Público, y esperamos que al final del día nuestras labores puedan colaborar" en encontrar a Mansilla, expresó Rodríguez.

La familia del mariscador también ha fustigado la demora que se tomó el Ministerio Público para asignar un fiscal al caso.