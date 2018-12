Valparaíso: Incidentes en medio de negociaciones para el fin del paro de los portuarios

Dirigentes sindicales se reunieron este martes con la empresa Terminal Pacífico Sur (TPS), una cita simultánea al encuentro del nuevo presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Raimundo Cruzat, con el alcalde Jorge Sharp.

TPS señaló que el diálogo se dio tras dos días de que sus empleados ingresaran tranquilamente y por sus propios medios al puerto, en medio del paro del sector.

Por su parte, el alcalde remarcó la importancia de la cita, reafirmando el interés del municipio en crear "soluciones laborales para los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso, que viven en una situación laboral sumamente precaria, sumamente compleja".

Sharp aprovechó de descartar que estas movilizaciones sean ideológicas: "Más bien es una movilización por hambre; es decir, por mejores condiciones".

"Ojalá que este diálogo que se inicia se resuelva en un acuerdo lo antes posible, para que el puerto funcione normalmente", finalizó.

También para esta jornada estaba prevista una reunión entre portuarios y la empresa en la Inspección del Trabajo, pero según informó esta última entidad, ambas partes desistieron de la mediación tripartita.

Además, los trabajadores de la Unión Portuaria estuvieron en el Congreso este martes haciendo una presentación en la biblioteca respecto a cómo potenciar su actividad.

Pablo Klimpel, vocero de los trabajadores, comentó que "durante la mañana hubo una reunión con Terminal Pacífico Sur, con los presidentes del sindicato Uniport, Sudem, de estibadores y uno de los voceros de la asamblea de mi sindicato. Entiendo que en esa reunión han habido avances en términos de conversación con el tribunal, pero es algo que está en proceso".

"Por lo tanto, no me podría arriesgar a decir si hoy día o no podemos llegar a acuerdo. Llevamos 25 días de paralización de faenas, una paralización productiva. Igual ha sido un proceso largo y esperamos que esta semana podamos llegar a acuerdo", sostuvo.

Nuevos incidentes

En medio de esto, volvieron a registrarse incidentes en el plan de Valparaíso, en las afueras del Sindicato de Estibadores, lo que provocó suspensión del tránsito en la Avenida Errázuriz.