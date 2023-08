Valparaíso: Jóvenes extraviados en el sector de Placilla tuvieron que ser rescatados por Bomberos

Dos jóvenes, de alrededor de 22 años, fueron rescatados durante la madrugada desde el sector del Salto del Agua, en la parte alta de Placilla, luego de extraviarse en medio de un paseo.

Las labores de rescate fueron ejecutadas desde las 23:15 horas del domingo por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que envió al lugar cerca de una veintena de voluntarios, incluyendo al grupo de rescate en medios peligrosos (GRIMP) y Carabineros.

"Reportaron que no habían regresado a sus respectivos domicilios, siendo alertada nuestra Central de Gestión de Incidentes en donde despachamos al lugar cuatro recursos (...) por información previa se tenían más o menos ubicadas las personas georreferenciadas, pero no tenían contacto con ellos y aparentemente después no subieron, se les hizo tarde y no pudieron encontrar la salida para retornar hacia Placilla de Peñuelas", informó el tercer comandante del CBV, Francisco Arévalo.

De esta manera, a eso de las cuatro de la mañana las personas fueron encontradas por los voluntarios y a "alrededor de las 5:00 llegan con las personas al lugar de la hidroeléctrica, esto por la parte baja de Placilla, es decir, por Laguna Verde, donde tomamos contacto con los equipos y personal en una institución procediendo a hidratación y alimentación de los jóvenes encontrados", informó el oficial.