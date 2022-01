Durante este fin de semana se hizo viral un video en que una mujer insulta a unos turistas que comían en un local de Maitencillo. “Esto era un santuario y todo se derrumbó (...) No sé de adonde vienen, si de Algarrobo, Llolleo, no sé de donde mierda vienen. Pero váyanse a la chu…”, se escucha decir a Bernardita, protagonista del registro. Incluso al final de la grabación se acercó violentamente al grupo de visitantes. Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en crear memes en torno al momento en que la mujer está fuera de sí.

LEER ARTICULO COMPLETO