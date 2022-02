Viña del Mar: Administración de Virginia Reginato suma querella por finiquitos "autootorgados"

Una nueva acción judicial en su contra suma la administración municipal de Virginia Reginato en Viña del Mar luego de que de la actual alcaldesa, Macarena Ripamonti, se querellara contra la ex jefa comunal por el delito de fraude al fisco.

El libelo también apunta al ex gerente de la Corporación Municipal y ex administrador municipal, Claudio Boisier, y también contra la ex directora de Educación, actual seremi del ramo, Patricia Colarte.

La querella dice relación con las indemnizaciones abultadas que los últimos dos sindicados habrían recibido durante el mandato de Reginato pese a que sus salidas de la Municipalidad fueron voluntarias.

A juicio de la actual administración, se trata de "finiquitos por cerca de $150 millones que no debieron haberse pagado".

La acción judicial fue interpuesta por el exfiscal y abogado Carlos Gajardo, quien dijo que se trata de "tres exdirectivos de la Corporación por finiquitos millonarios que se extendieron en su favor, que se autootorgaron en definitiva, sin que se concurrieran los requisitos legales".

De esa forma, se defraudó al organismo que administra la Educación y Salud municipal de Viña del Mar "en aproximadamente 150 millones de pesos, dineros que creemos no debieron haber sido pagados y constituyen un artilugio para defraudar a la Corporación", explicó el jurista.

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, afirmó que "las personas que desmantelaron nuestra ciudad tienen que responder por sus hechos".