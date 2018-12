Von Appen responde a ministra Hutt: "Somos intransigentes con la gente que nos ha violentado"

El presidente de la empresa Ultramar, Richard Von Appen, se refirió este lunes al paro portuario de trabajadores de TPS, concesionaria del puerto que pertenece al grupo empresarial, y respondió a los dichos de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, afirmando que la empresa sólo es intransigente con los trabajadores que violentaron sus instalaciones portuarias.

"El nivel de violencia e intolerancia es algo que no tengo memoria de haber visto en Valparaíso. Nuestra empresa fue saqueada, rompieron la puerta principal, cerca de 30 personas entraron a destruir y a romper. Rompieron todos los vidrios. Nuestra gente está muy asustada", aseguró.

En respuesta a la ministra Hutt, quien esta mañana aseguró que "hubo una primera etapa una intransigencia de la empresa TPS", Von Appen aseguró que la empresa "no es intransigente. Nosotros nos hemos estado reuniendo con los dirigentes y aumentamos por cuatro veces una ayuda, un regalo. Esto no necesita ninguna asamblea, ellos tienen que decidir si la toman o no".

"Sí somos intransigentes con gente que ha violentado, que ataca a nuestras oficinas y a nuestras personas, ahí si somos intransigentes", agregó el presidente de Ultramar.

"Quiero destacar a las más de 500 personas siguen trabajando a pesar de las amenazas y con un sentido bien patriótico de defender la actividad en un momento en que tantos exportadores e importadores depende que los puertos estén funcionando", conluyó Von Appen.