Youtubers argentinos alertan sobre robo orquestado en Valparaíso: "Sentimos una explosión"

Una pareja de YouTubers argentinos denunció haber sido víctima de un robo mientras visitaba Valparaíso a comienzos de agosto.

Se trata de Gina Casinelli y Jere Fijo, quienes se encontraban paseando en una motorhome por avenida Argentina, cuando sintieron un fuerte ruido. Fue entonces que se percataron de que la rueda trasera del vehículo estaba pinchada.

"Sentimos una especie de explosión. Se acercó mucha gente, en teoría a ayudarnos. Fueron tres chicos, después dos más, y yo veía que uno de ellos me tocaba mucho el hombro", contó Fijo.

Sin darle mucha importancia, el youtuber comenzó a hablar con otra persona, "y cuando me doy vuelta me di cuenta que uno de esos chicos se había ido corriendo. Me toco el bolsillo de la chaqueta y me di cuenta que no tenía la billetera", recordó.

Afortunadamente, un transeúnte honesto, que había sufrido una situación similar, los ayudó a hacer la denuncia correspondiente ante Carabineros para reponer sus documentos.

"Estos te quisieron robar ¿Qué es lo que hacen? te meten en la cuestión (pinchazo) y ellos mismos te van a ayudar. Entonces mucho cuidado con quienes te van a ayudar y deje sus cositas bien cerradas", le explicó el hombre.

A pesar de esta mala experiencia, los creadores de contenido aseguraron que "nada va a cambiar de la admiración, el respeto y de lo enamorado que estamos de este país. Y estamos convencidos, porque lo hemos comprobado en estos 6 meses de viaje, que hay muchísima más gente buena y dispuesta ayudar".