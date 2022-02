A un año de la desaparición de Tomás Bravo, la Fiscalía mantiene seis peritajes en curso

La Fiscalía Regional del Biobío emitió un comunicado esta jornada en que se conmemora un año desde el día en que desapareció el pequeño Tomás Bravo en la localidad de Caripilún, en Rauco, un caso que conmocionó al país y que aún se mantiene abierto y sin culpables de la muerte del menor de 3 años y 7 meses.

De acuerdo al Ministerio Público, la investigación en este caso "está vigente", con un "intenso trabajo que se desarrolla al respecto, con varios organismos en Chile y el extranjero", tratándose de una causa "de alta complejidad, que tiene más de 20 tomos, y en la que se está avanzando de manera constante, con la realización de múltiples diligencias y diversos peritajes".

Fiscalía del Biobío, a 1 año de la desaparición y muerte de Tomás Bravo, expone que hay 6 diligencias en curso en Chile y el extranjero y que se espera esta fecha para realizar pericias en condiciones climáticas similares a un año atrás @Cooperativa pic.twitter.com/8mdgTi29bv — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 17, 2022

Además, informaron que "para la correcta realización de algunos de ellos, fue indispensable, por ejemplo, esperar hasta ahora, para que existieran condiciones climáticas y atmosféricas similares a las que imperaron en los días de la desaparición y muerte de la víctima".

También dieron a conocer que, en concreto, actualmente están en curso "al menos seis pericias científicas en instituciones nacionales e internacionales, cuya especificidad no se puede detallar, por el momento, debido a criterios estratégicos y por mandato legal. Estos resultados darán pie para decretar otros análisis, hasta agotar todos los medios que permitan acercarnos a la verdad respecto del delito cometido y de su autor o autores".

En tanto, aseguraron que la familia del menor y sus abogados "se encuentran al tanto del contenido de la carpeta investigativa, a la que acceden por su condición de intervinientes".

FAMILIA PEDIRÁ AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN

El plazo de investigación tiene una duración hasta el próximo 2 de marzo y según Pedro Díaz, el abogado de la madre de Tomás, la Fiscalía pedirá la ampliación de la investigación por otros seis meses.

"Es un mes que tiene importancia, porque se cumple el plazo de seis meses que dio el Tribunal para investigar y tenemos este plazo sólo porque existe un imputado, que se heredó de la investigación anterior", dijo.

Previo a la confirmación, Díaz aseguró que solicitarían la ampliación debido a la necesidad de esperar "las pericias que se están llevando a cabo" y sus resultados, los que ayudarán a "determinar quiénes son los responsables de este ilícito".

"Esperamos que el tribunal nos de el mismo plazo de seis meses porque en ese periodo podríamos tener el resultado de todas las pericias", enfatizó el abogado.

Pedro Díaz, abogado de la madre del pequeño Tomás Bravo, confirmó que la Fiscalía pedirá ampliación del plazo de investigación cuando se venza la actual extensión, que es el 2 de marzo. Se allanarán, dijo, a pedir otros 6 meses más de plazo @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 17, 2022

Patricia Muñoz, defensora de la Niñez y parte querellante en el caso, espera que se pueda resolver "sobre la base de las pericias que se encuentran pendientes" y que obtengan "sus resultados dentro del mes de marzo".

Respecto a las "oposiciones y planteamientos que se han formulado desde la defensa del imputado, las pericias relacionadas a él (mediante toma de muestras) se han visto dilatadas en el tiempo", por lo que aguardan que "los resultados de estas nos permitan tener esos detalles".

MADRE DE TOMÁS: "QUE CADA PERSONA QUE COMETIÓ UN ERROR PAGUE"

En esta difícil jornada para su familia, la madre del pequeño, Estefanía Gutiérrez, manifestó a Cooperativa Regiones que su voluntad es que "se haga justicia como corresponde, no solamente por los que le hicieron daño a mi hijo, sino que todas las personas que cometieron errores gravísimos" durante la investigación.

"Siempre me están dando 'calmantes': que mañana, que el día que se sepa la verdad, que van a tomar cargos contra José Ortiz (fiscal removido del caso) o contra las instituciones públicas, y la verdad no sé que creer, porque se dice una cosa y al final no se llega a nada", apuntó.

Dada su experiencia en el último año, Gutiérrez aseguró que "no me cansaré hasta que cada persona que cometió un error -también estoy hablando de las instituciones públicas- pague por todo lo que hizo, porque también faltaron el respeto".

La familia del pequeño convocó a una velatón en la Plaza de Armas de Arauco, a la que ha llegado poco más de un centenar de personas portando velas, globos celestes y blancos y carteles de Tomás. Se espera que los asistentes se trasladen más tarde al memorial instalado al exterior de su casa, en la localidad de Caripilún.