Abuela materna de Tomás Bravo tras filtración de autopsia: "Sentimos que están jugando con nosotros"

La abuela materna de Tomás Bravo, Elisa Martínez, se refirió a la filtración de la información de la posible causa de muerte del pequeño, que desapareció el pasado 17 de febrero y fue encontrado sin vida nueve días después en la comuna de Arauco.

El documento filtrado por un funcionario público a un medio de comunicación revela que el niño posiblemente murió por "hipotermia e inanición".

"Está de más decir el sentir de la familia porque es un hecho muy delicado, algo muy grave que sucedió y sentimos que hemos sido muy pasados a llevar; como familia no se nos ha respetado nuestro dolor", señaló Martínez.

"Sentimos que están jugando con nosotros -lamentó- y esperemos que se aclare lo que pasó... No tengo muchos antecedentes, porque no he querido enterarme más porque estamos muy afectados con lo que pasó ayer".

Por su parte, el abogado Pedro Díaz, representante de Estefanía Gutiérrez, mamá del menor, indicó que aún faltan alrededor de cinco pericias más, que al analizarlas, estimó que deberían arrojar alguna información concluyente.

"A nosotros nos entregaron cinco exámenes, de los cuales uno era de Labocar, los otros cuatro exámenes eran del Servicio Médico Legal (SML), por lo tanto, faltan a lo menos cinco exámenes más", señaló.

"No sé si están pendientes esos exámenes o no, pero, sin embargo, se estableció que con este informe final, quizás esta causa de muerte (hipotermia e inanición), y digo quizás porque yo no tengo en mi poder ese informe, pero si ya se filtró y salió, debe tener algo de cierto", especuló.

"Esto desarticula el protocolo que tenemos con la fiscal, con los invervenientes, y por sobre todo, complica a la madre", agregó.