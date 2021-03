Abuela materna de Tomás pide justicia y confía en inocencia de su hermano: "Sé que no ha hecho nada"

Elisa Martínez, abuela materna de Tomás Bravo, menor cuyo cuerpo fue encontrado tras pasar nueve días desaparecido, aseguró nuevamente que el único detenido por el hecho, el tío abuelo de la víctima, es inocente y que ha sido presionado para reconocer su culpabilidad en el hecho.

En conversación con Chilevisión, Martínez sostuvo que "hubiéramos querido que esta historia tuviera un final distinto (...) ahora queremos solamente justicia".

"Siempre tuvimos esperanza hasta el último minuto de que él estaba vivo (...) fue horrible cuando nos dieron la noticia de que estaba muerto", recordó.

En relación a la culpabilidad del tío abuelo, la mujer dijo que "las dos cosas son terribles para nosotros, la situación que estamos viviendo con Tomasito es horrible, triste, que no cabe otro problema en mi cabeza. Yo confío en la justicia, que investiguen y que se encuentre el o los culpables".

"Si mi hermano es culpable, él tendrá que responder, y si no también tendrá que pagar el culpable. Acá nosotros queremos justicia y eso es en lo que estamos esperanzados", añadió.

"Es mi hermano, yo he dicho que confío en él, sé que no ha hecho nada y que no hay ninguna prueba en contra de él. Que él haya confesado, como se dijo, eso es mentira. Yo hablé con la fiscal y ella me dijo que era mentira", manifestó.

Finalmente, Martínez sostuvo que "quieren buscar un culpable y tratan que él se culpe. Él sabe que es inocente y lo presionan para que se eche la culpa. Le dijimos que se quedara tranquilo, porque esto se va a averiguar".