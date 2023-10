Alcalde de San Pedro de la Paz presentó recurso contra el Estado por choque de micro y Biotrén

La Municipalidad de San Pedro de la Paz, encabezada por el alcalde Javier Guiñez (independiente, exPPD), presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del Estado por la colisión del Biotrén y un microbús de la línea San Pedro del Mar que dejó siete muertos.

La acción legal apunta directamente a los ministerios de Obras Públicas y Transportes.

Parte del Concejo Municipal dijo no haber sido consultado sobre la determinación del alcalde, quien ha sido duramente cuestionado por ser también el representante legal de la empresa San Pedro del Mar.

El vehículo en cuestión, que colisionó con el Biotrén por imprudencia de su conductor, circulaba con la revisión técnica vencida y sin seguro obligatorio.

"Debería investigarse todo. Cuando hay una querella y dice que 'contra los que resultan responsables', eso significa todos quienes de una u otra manera están o estamos involucrados en esto de la seguridad de las personas. Tienen que ser todos estudiados y a partir de lo que significa el hechor mismo, el que cometió el delito, parte todo y se van dilucidando responsabilidades administrativas, criminales, civiles. Es un proceso normal que obviamente amerita la participación de todos también", dijo Guiñez.

Sobre su rol en la línea San Pedro del Mar, el jefe comunal enfatizó que "toda la vida he sido taxibusero. Tengo relación con el tema. Lo que yo he dicho es que no tengo responsabilidades en el hecho mismo y en eso tenemos que ser claritos: quienes son los responsables de cometer un delito tienen que afrontarlo".