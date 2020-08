Alcalde de Tirúa criticó desalojo ordenado por el Gobierno: "No ayuda en nada"

El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, fustigó el Gobierno haya ordenado el desalojo realizado esta mañana en el edificio consistorial, que estaba tomado por comuneros mapuche desde ayer, y aseguró que no hará posesión de las dependencias.

Carabineros desalojó este jueves la "toma ilegal de la Municipalidad de Tirúa", iniciada en la víspera por un centenar de comuneros mapuche en apoyo a los comuneros mapuche que están en huelga de hambre, entre ellos el machi Celestino Córdova, que la sostiene hace más de 90 días.

Luego de que ayer el edificio fuera tomado, desde la Gobernación de Arauco llamaron a la autoridad comunal a solicitar a la policía que procediera con la desocupación de éste, pero la alcaldía descartó hacerlo y pidió también "respeto y entendimiento" a los vecinos de la comuna: "Esperamos que no se repitan los tristes y lamentables hechos sucedidos en Curacautín".

A petición de la Intendencia del Biobío, sin solicitud del municipio, Carabineros desalojó el edificio consistorial tomado por comuneros mapuche en Tirúa. Hay 3 detenidos. @Cooperativa pic.twitter.com/IMXSUnNAjV — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 6, 2020

Sin embargo, "pese a la negativa del alcalde, desde el Ministerio del Interior tenemos la obligación de restituir ese bien público para ponerlo al servicio de la ciudadanía", dijo hoy el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, confirmando que fue él quien ordenó el desalojo.

En ese marco, Millabur dijo que "este alcalde no ha solicitado el desalojo" y apuntó incluso que "hoy teníamos la intención de conversar con la personas que estaban haciendo uso del edificio".

Por ello, "no ayuda en nada este tipo de decisión del Gobierno interior, porque todo el mundo sabe que es facultad de los alcaldes", fustigó, a la vez que cuestionó que "con esto informan a todo Chile que el Gobierno está pasando por sobre la autoridad de los alcaldes, y dan una señal distinta, de no diálogo ni entendimiento".

Ante esa situación, "no voy a hacerme cargo del edifico mientras no me lo entregue quien ordenó el desalojo", advirtió.

#Tirúa: con respecto al desalojo de la Municipalidad, se mantiene pendiente la recepción del recinto por parte de la Autoridad Municipal. No se registran lesionados. pic.twitter.com/nmLqulojKw — Carabineros Región del Bío Bío (@CarabBioBio) August 6, 2020

El desalojo terminó con tres detenidos, entre ellos el sacerdote jesuita Carlos Bresciani por el delito flagrante de usurpación, según el Ministerio Público. Finalmente quedaron el libertad, pero apercibidos con fijación de domicilio a la espera de ser citado por la Fiscalía.