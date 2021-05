Alcalde reelecto de Coronel acusó a funcionaria del diputado Romero de lanzar panfletos en su contra

La histórica pugna entre el reelecto alcalde de Coronel, Boris Chamorro (independiente), y el diputado y ex alcalde de esa comuna Leonidas Romero (RN) suma un nuevo capítulo y ahora llegó a la Fiscalía luego de que el primero acusara que una funcionaria de la oficina parlamentaria del segundo infringiera la ley electoral lanzando panfletos difamatorios en su contra la pasada doble jornada de elección.

El acto quedó grabado en las cámaras de seguridad de Coronel y se ve cuando desde un auto arrojan panfletos en las cercanías de locales de votación. Su contenido eran difamaciones contra Chamorro. La alta definición de las cámaras permitió captar la patente y eso llevó a descubrir quién puede estar detrás de este hecho.

Pugna Boris Chamorro, alcalde reelecto de Coronel, con diputado Leonidas Romero (RN) llegó a Fiscalía luego que el primero denunciara que persona que lanzó panfletos afuera de locales de votación la noche del sábado 15 (elecciones) es funcionaria del parlamentario @Cooperativa pic.twitter.com/5Kbdcc6StA — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 25, 2021

Boris Chamorro, alcalde reelecto de Coronel, quien había denunciado el acto ahora sumó nuevos antecedentes identificando a una presunta responsable: "Hemos concurrido a entregar estos antecedentes adjuntando los videos, las características de esta señora aludida, Carola Sepúlveda, funcionaria de la oficina parlamentaria del diputado Leonidas Romero a quien invitamos a que pueda entregar estos antecedentes porque o si no pasaría a ser cómplice intelectual de estos hechos que son un atentado para la democracia".

Funcionaria desvinculada

El parlamentario reconoció que "ella (la acusada) es territorial, ingresó recién el 1 de este mes a trabajar en la oficina parlamentaria de Coronel, me enteré la semana pasada de la situación que la afecta, que habría hecho algo ilegal o irregular respecto de las campañas políticas, y al tomar conocimiento la llamé, conversé con ella y fue desvinculada y finiquitada de este trabajo".

"Cuando ingresó le advertí que no se podía hacer nada ajeno a la oficina parlamentaria. Yo no tenía conocimiento de lo que iban a hacer, por lo tanto se tomó esa medida y yo no tengo ninguna responsabilidad porque las responsabilidades penales son personales", añadió.