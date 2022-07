Con molestia reaccionó la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, luego que el concejal Rodrigo Chandía (UDI) comentara en redes sociales que la jefa comunal se encontraba bajo amenazas de una banda delictual.

La autoridad de la comuna ubicada en la Región del Biobío manifestó que "yo no iba a hablar de esta situación porque me parece que era irresponsable. Hay una investigación en curso y eso implica que se debe otorgar protección a las personas involucradas, que también se pueda tener éxito en aprehender a este tipo de delincuentes, que son delincuentes relacionados con diversos tipos de delitos y esto no se debía filtrar".

"Sin embargo, por aprovechamiento político, por irresponsabilidad de autoridades que ya tienen experiencia, que son concejales de la comuna, también hay un diputado involucrado en esto, se hizo anuncio por redes sociales de una visita del general Caneo, que no contribuye en nada a la investigación", lamentó.

Albornoz planteó que los partidos de derecha "tuvieron el poder en la comuna de Santa Juana por más de 20 años y la comuna no lleva un año tomada por la droga, lleva más de 10 años y no hicieron nada al respecto y hoy día más encima perjudican una investigación".