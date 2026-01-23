Amplían detención de presunto responsable del devastador megaincendio de Concepción

Hasta el próximo lunes al mediodía se amplió la detención del acusado de generar el gran incendio forestal de Trinitarias, en Concepción, que dejó 20 víctimas fatales y destruyó más de 3.000 viviendas, en las comunas de Penco y Tomé.

Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público dio cuenta de la hipótesis que maneja para establecer la dinámica del siniestro: la cocina a leña que el imputado tenía en su casa habría provocado el foco mayor en la zona.

Peritos, incluyendo enólogos y funcionarios de Conaf, han determinado que el inicio del siniestro es producto de una pavesa. El lugar de origen es de difícil acceso, lo que complicó las labores de los equipos, quienes tuvieron que llegar prácticamente a pie.

La fiscalía revisará el teléfono del imputado en busca de antecedentes clave que complementen la dinámica del incendio. (FOTO: ATON)

"Los peritos descartan, porque es un lugar totalmente inaccesible, que haya presencia humana en ese lugar. Es decir, fue por propagación", afirmó el fiscal Jorge Lorca.

El Ministerio Público tiene interés en revisar el teléfono del imputado, de 39 años, ya que existen antecedentes que indican que había llegado al fundo Buen Retiro, donde se originó el foco, hace no más de dos semanas para trabajar como cuidador.

Este foco, que inicialmente consumió 0,2 hectáreas, se propagó de manera rápida, y las pavesas traspasaron más de un kilómetro, iniciando el incendio en Trinitarias.