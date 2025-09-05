Arauco: Servicio estatal organizó actividad en un fundo tomado

El delegado presidencial en la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, solicitó la realización de un sumario administrativo a propósito de una actividad que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural planeaba realizar en un fundo de propiedad estatal que se encuentra tomado y con orden de desalojo.

El predio, ubicado en el sector Lanalhue, en la comuna de Contulmo (Provincia de Arauco), iba a ser escenario de la celebración oficial del Día de la Mujer Indígena, pero enterado Pacheco, ordenó su suspensión.

"Una vez que tomamos conocimiento, pedimos que se suspendiera la actividad y, segundo, que se procediera a iniciar una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas de quienes tomaron la decisión en este caso", dijo la autoridad regional.

"Esto no debió suceder. No corresponde que se realice una actividad de estas características -donde haya cualquier tipo de participación de un estamento del Estado- en un lugar que está con ocupación y con orden de desalojo. La mirada es muy clara: en un lugar de estas características no se van a desarrollar actividades del Estado", remarcó Pacheco.