Autoridades comienzan a cursar partes a conductores que transitan por puentes sobre el río Biobío

Este lunes se comenzaron a cursar los partes que pueden alcanzar los 92 mil pesos a aquellos conductores de vehículos livianos que no respeten la prohibición de circular el día que les corresponda por los puentes sobre el río Biobío.

La restricción, parte del plan de contingencia por el cierre del Puente Ferroviario, aplica solamente durante los horarios punta -entre las 7:30 y las 9:00 horas, y entre las 17:30 y las 19:00 horas-, y se prevé que esté vigente hasta el 15 de abril.

Dentro del control de esta primera jornada, el seremi de Transportes, Héctor Silva, señaló que "del total de vehículos que no debían haber transitado, el 2/3 -o un 66%- sí lo hizo".

Este lunes partió la medida de cursar infracciones a quienes no respeten la prohibición de circular por los puentes sobre el Biobío. La primera semana 2/3 del total que no podía pasar, lo hizo (no se revela n°). La multa empadronada es de 92 mil pesos. @Cooperativa pic.twitter.com/xNGtdN6vUF