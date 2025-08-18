Autoridades reforzarán campaña de entrega de armas tras disputa fatal en San Pedro de la Paz

Ante el incidente que dejó a una mujer fallecida este fin de semana en San Pedro de la Paz, autoridades del Biobío buscarán reforzar la entrega de armas no autorizadas.

Paulina Stuardo, seremi de Seguridad, dijo que "tenemos una reunión con la oficina regional de asuntos religiosos, porque van a ser nuestros colaboradores en el proceso de planes regionales para poder dar espacios a lugares donde puedan entregarse las armas sin mayores inconvenientes".

"Una de las situaciones que hemos detectado en las fiscalizaciones, es que es una cosa la incautación de armas, que es cuando se comete un ilícito, pero otra cosa es el proceso de recuperación de armas, que es bastante mayor que las que se incautan y eso se da gracias a las fiscalizaciones de las armas inscritas, ya que personas que por ejemplo heredaron armas y no saben que están infringiendo la ley, porque cuando un arma se hereda el permiso no se transmite con la herencia", recordó.

Una mujer de 33 años fue asesinada por ocupantes de un vehículo luego que no los dejara adelantarla en la concurrida Avenida Pedro Aguirre Cerda, hecho que aún no tiene detenidos.

Juan Saez, familiar de la víctima, dijo que "lo primero es la justicia. Jamás nosotros hemos tenido problemas con nadie, ellos el día anterior habían llegado del campo y habían salido como familia el día domingo y en el trayecto hacia su casa sucedió lo que todos ya saben".

"Ojalá PDI pueda rápidamente actuar y pillar a los culpables de todo esto", sostuvo.