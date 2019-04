Barcos industriales del Biobío vuelven a capturar jibia después de ocho meses de "sequía"

Luego de ocho meses sin jibia en las costas de la Región del Biobío, finalmente los barcos industriales de la región volvieron a capturar este molusco.

Este evento permitirá a la pesquera Landes a retomar las labores de la planta en Talcahuano, lo que implica abrir 30 plazas de empleo.

Carla Sánchez, subgerente de asuntos públicos de Landes, dijo que "esperamos que esto se mantenga y que la ausencia de jibia sólo se haya tratado de un atraso de la temporada de pesca, por razones climáticas y oceanográficas".

A pesar de la buena noticia, la empresa ratificó que "los 250 empleos que nuestra planta de jibia otorga a plena capacidad se perderán definitivamente a contar de agosto, cuando compañías industriales como Landes nos veamos obligadas a depender sólo del abastecimiento de botes y lanchas. Por lo tanto, las personas que hoy se reincorporaron lo hacen de manera temporal".

La cota de captura es lejana a la costa, donde no llegan los botes y por ese motivo la pesca artesanal no ha podido capturar la jibia, por ende, no puede abastecer a la industria.