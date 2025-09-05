Biotrén Coronel-Concepción realiza evacuación de pasajeros por falla eléctrica

Debido a un problema operacional de carácter eléctrico, la empresa EFE informó la suspensión de sus servicios en el biotrén Coronel-Concepción, en la Región del Biobío, la mañana de este viernes.

A través de sus redes sociales, la empresa informó que, debido a estos problemas, se comenzó "con la evacuación preventiva de nuestros pasajeros de acuerdo con nuestros protocolos".

La situación afecta a los servicios de L2, sin informar por el momento de los tiempos de recuperación.

[05 sep] 🚨 Biotren Informa | Debido a un problema operacional de carácter eléctrico, ⚡ nuestros servicios en L2 Coronel - Concepción, se encuentran momentáneamente detenidos. Equipos de EFE trabajan para una pronta reposición — Biotren (@EFE_Biotren) September 5, 2025