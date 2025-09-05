Biotrén Coronel-Concepción realizó evacuación de pasajeros por falla eléctrica

Debido a un problema operacional de carácter eléctrico, la empresa EFE informó la suspensión de sus servicios en el biotrén Coronel-Concepción, en la Región del Biobío, la mañana de este viernes.

A través de sus redes sociales, la empresa informó que, debido a estos problemas, se comenzó "con la evacuación preventiva de nuestros pasajeros de acuerdo con nuestros protocolos".

La situación más crítica se vivió dentro del nuevo túnel en Cerro Chepe, donde los usuarios tuvieron que caminar una considerable distancia para poder salir del lugar afectado.

Pasada las 10.00 horas se reestableció el servicio afectado.