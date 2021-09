Bomberos busca que Autopista del Itata les reponga el carro que quedó inutilizable tras accidente en Penco

El Cuerpo de Bomberos de Penco emprenderá acciones legales contra la concesionaria de la Autopista del Itata, Globalvia, a fin de que se reponga el carro de la Tercera Compañía de rescate de Lirquén que quedó destruido tras ser chocado por un camión mientras prestaban asistencia en un accidente el pasado 25 de julio.

Emanuel Alarcón, superintendente de Bomberos de Penco, contó que "por protocolo de Bomberos, primero se coloca la unidad protegiendo al voluntariado, y funcionó muy bien. Si no hubiese estado nuestra unidad quizás hoy estaría lamentando la muerte de 20 de mis bomberos que estaban en ese accidente".

"Empezamos con negociaciones con Ruta Itata para ver que por la falta de protocolos perdimos nuestro carro ya que se desformó el chasis y no se puede recuperar. Ellos nos dijeron que íbamos a conversar y cuando nos sentamos a conversar el lunes pasado me ofrecen cinco millones de pesos y aparte nos dan autorización para hacer una campaña económica en la ruta. Como superintendencia y directorio no aceptamos las migajas que nos ofrece la Autopista del Itata. Lamentablemente es la ciudadanía la que se ve afectada", agregó.

La respuesta de la Autopista

Consultada la concesionaria Globalvia, el gerente de comunicaciones Juan Carlos Torres enfatizó que ellos desconocen cualquier responsabilidad en el accidente.

"En esa oportunidad y como es habitual, nuestro personal de emergencia concurrió a prestar apoyo con sus equipos al lugar del accidente, ajustándose a las normas que le son aplicables, sin que se haya podido constatar alguna falencia en estas materias", expuso.

Agregó que "esta concesionaria carece de toda responsabilidad en la dinámica del accidente en cuestión y en sus efectos, incluyendo el impacto al aludido carro de Bomberos por parte de un camión que circulaba por el camino público concesionado".

Ante la falta de acuerdo, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) expuso que "frente a la irresponsabilidad y la insensibilidad de la concesionaria, hemos puesto a disposición del Cuerpo de Bomberos de Penco y particularmente la Tercera Compañía de Lirquén, la asesoría legal para emprender las acciones judiciales de tal manera de que pueda existir reparación frente al tremendo daño ocasionado. Es inaceptable, impresentable que la concesionaria ofrezca cinco millones de pesos frente al costo de 40 millones que tiene el carro".