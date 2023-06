Boric descartó que antecedentes actuales sean suficientes para pedir la renuncia a Dresdner

El Presidente Gabriel Boric tomó distancia de quienes han llamado a pedirle a la renuncia a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner (RD), por sus vínculos con las fundaciones Democracia Viva y Urbanismo Social, ambas investigadas por presuntas faltas a la probidad en Antofagasta y el Maule, respectivamente.

Aunque la autoridad regional niega haber participado en el primer directorio de la ONG representada por Daniel Andrade, esta semana se descubrió que él mismo emitió una boleta en noviembre del 2021 por casi cuatro millones de pesos debido a una asesoría para la campaña senatorial de Dresdner.

También se vio salpicada dado su antiguo trabajo en Urbanismo Social, fundación que además de ser beneficiada por una cuestionada licitación en el Maule, se adjudicó -por trato directo- un contrato por cerca de 148 millones de pesos en el Biobío.

AHORA | Presidente @GabrielBoric entrega declaraciones desde Coihueco tras realizar inspección a obras de reposición de ruta. https://t.co/ZOFnaNKkyS — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 29, 2023

El Mandatario fue consultado al respecto durante un punto de prensa en Coihueco (Ñuble), respondiendo que "es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todo el mundo en un mismo saco, porque cuando se presume que todos son igualmente responsables por hechos distintos, al final nadie termina siendo responsable. Por lo tanto, tengo el deber también de diferenciar".

"He hecho valer la responsabilidad política en los casos en que -a mi criterio- corresponde, pero eso no significa que ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer", aseguró el Jefe de Gobierno.

En esa línea, se preguntó: "¿Qué se le imputa a Daniela Dresdner concretamente? ¿O al seremi de Vivienda del Maule (el RD Rodrigo Hernández)? Él declaró que se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente".

"Si esos antecedentes cambian evidentemente se puede reconsiderar, pero con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar", remató Boric.

DIPUTADO POR EL BIOBÍO: "EL GOBIERNO ESTÁ ATRASADO"

Entre quienes han solicitado la salida de Dresdner está el diputado por su región Félix González (Ecologista Verde), quien estimó que "el Gobierno debió pedirle la renuncia hace varios días", y por lo mismo, consideró que "el Gobierno ha ido muy atrasado en las medidas que tiene que ir tomando".

Aludiendo al operativo encabezado por la PDI en la vivienda antes compartida por Daniel Andrade y la diputada RD Catalina Pérez, acusó que el Ejecutivo "espera que se allanen las casas de las personas para recién comenzar a pedir las renuncias, y creo que en esta región al menos, es insostenible trabajar con la delegada".

"Como parlamentarios, necesitamos un Gobierno con el cual interactuar, y ella (Dresdner) está involucrada, ha sido citada -en la calidad que sea- por la Fiscalía, está relacionada al menos con dos de las fundaciones cuestionadas, entonces no hay más espacio", sentenció.

Anteriormente, el senador penquista Gastón Saavedra (PS) también había instado a pedirle la renuncia a la autoridad regional.