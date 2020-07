Buque ecuatoriano con 15 tripulantes no puede zarpar hace un año desde Talcahuano

El buque mercante ecuatoriano Manantial está próximo a cumplir un año en las costas de la bahía de Concepción, frente a Talcahuano, imposibilitado de zarpar por líos judiciales que mantienen a sus 15 tripulantes a bordo de la nave y en medio del mar.

La motonave de propiedad de Marboni Schipping desde julio de 2019 se encuentra en Chile y conflictos legales por no pago de facturas llevó a la justicia, tanto en Valdivia como en Talcahuano, decretar el arraigo nacional de la embarcación como garantía de que las deudas se paguen.

La tripulación la componen 12 ecuatorianos, dos chilenos (embarcados hace un mes) y un danés.

El periplo partió en julio del 2019, cuando la embarcación llegó a descargar a Corral, en Valdivia, y por factores climáticos sufrió una avería. Ante el mal tiempo la empresa Ultramar lo remolcó. La operación tuvo un costo de 60 mil 361 dólares.

La firma chilena acusó que Mobbing Schipping no pagó ese servicio e interpuso una acción prejudicial en la justicia civil de Los Ríos, la que decretó el arraigo nacional notificado el 27 de julio.

Por condiciones de seguridad para enfrentar temporales y estar a resguardo, se permitió el traslado de la nave a la bahía de Concepción, lugar en el que se encuentra "a la gira" desde el 12 de septiembre del año pasado, o sea, con la tripulación sobre el buque. Además y por excepciones de salud, solo algunos integrantes de la nave han pisado tierra.

Estando ya en Talcahuano, el 9 de diciembre de 2019 por el no pago de una factura por contrato de compraventa de combustible de la nave, la sociedad Monjasa INC solicitó al Segundo Juzgado Civil de Talcahuano el arraigo de la misma nave, lo que fue decretado.

Constatación de irregularidades

A consecuencia de esta situación y tras haber interpuesto un recurso de protección en favor de los trabajadores, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción y ratificado por la Corte Suprema, los tripulantes siguen sobre el buque.

La Dirección del Trabajo del Biobío concurrió a fiscalizar en tres oportunidades las condiciones laborales, higiene y de seguridad a la embarcación, y allí constató una serie de irregularidades. La última visita fue el 22 de junio pasado.

Rodrigo Reyes, director regional del Trabajo en el Biobío, dijo que en los antecedentes consta que "encontramos en Valdivia que no contaban con agua potable, no tenían la cantidad de combustible correspondiente para realizar las labores mínimas, y no se han pagado las remuneraciones de los trabajadores".

"Hay remuneraciones pendientes de algunos trabajadores desde 2018; no hay cumplimiento de jornada, pago de cotizaciones, la embarcación no cuenta con dotación mínima, tampoco tiene garantía financiera para ser repatriados los trabajadores si fallecen en altamar, tampoco tienen atención médica a bordo", indicó el director.

Agregó además que "lo más preocupante es que tienen poca comida, incluso nosotros tratamos de realizar algún tipo de ayuda humanitaria".

"Las condiciones de higiene y seguridad no eran las adecuadas y efectivamente, hay racionamiento de comida, y es un tema bastante complejo, pero aquí el armador, que es una empresa ecuatoriana, tiene un incumplimiento", añadió.

Al día de hoy, el empleador no ha pagado los sueldos adeudados.

Armada y la orden de arraigos

El capitán de corbeta litoral Juan Pablo Sánchez, gobernador marítimo de Talcahuano, es la autoridad que debe hacer cumplir la orden de arraigo, por lo que la nave no se puede mover ante la prohibición de zarpe existente desde que Manantial llegó a la bahía, el 12 de septiembre de 2019.

Sánchez indicó que "la tripulación a través de una carta nos hizo saber la preocupación que tenían ellos por la frecuencia con que estaba recibiendo víveres, cosas básicas y la distribución de agua. También nos plantearon el tema de sueldos".

"Hubo comunicaciones formales entre la autoridad marítima chilena y ecuatoriana, la que manifestó que se puso en contacto con el armador de la nave, donde éste señaló las acciones a seguir para solucionar el tema de sueldos que no estaban al día y asegurar que el suministro de víveres iba a llegar con la frecuencia necesaria", añadió.

Sobre lo observado por la Dirección del Trabajo, "nunca hemos constatado que no haya víveres, ni agua o alguna condición básica o humanitaria que se tenga que atender. El armador, quizás no con la frecuencia en algún momento, y por eso atendimos el requerimiento de forma inmediata, a través de la agencia que representa al buque en Chile provee de los víveres necesarios", dijo el oficial.

Situación judicial

En la tramitación del recurso de protección en favor de la tripulación, la empresa Marboni Schipping, alegó que los "arraigos descritos constituyen actos ilegales y arbitrarios".

"En el caso del primero de ellos, respecto de un daño y deuda que no existen y que en caso de existir debe ventilarse en un juicio de lato conocimiento, pero que en ningún caso debe poner en riesgo la integridad de los tripulantes de la nave y la nave misma", precisó sobre lo que pide Ultramar.

"En el caso del segundo, dice relación con una deuda de combustible que Marboni no contrató, sino su charteador, el cual ni siquiera ha sido demandado en los autos que motivan el arraigo", indicó en el recurso sobre la deuda con Monjasa INC.

Sus argumentos no fueron considerados ni por la Corte de Apelaciones de Concepción, ni por la Corte Suprema, sin embargo, su tripulación sigue en el mar, y en condiciones que no son óptimas.

Cooperativa Regiones intentó obtener una declaración de los trabajadores que están sobre el buque, sin embargo, solo dijeron que esperarán a que la situación de sus salarios, al menos, se solucione prontamente.