Camionero que trasladó madera robada de Biobío a Ñuble fue imputado por receptación

La Fiscalía de Quirihue formalizó por delito de receptación a un sujeto identificado como Héctor Labraña Díaz, conductor de un camión que trasladaba madera presuntamente robada y que atravesó todo el Gran Concepción antes de ser detenido en la Ruta del Itata.

El hecho se inició pasadas las 20:00 horas del martes, luego de que el camión saliera del fundo El Guindo, de la empresa Forestal Arauco, en Curanilahue, por la Ruta 160 hacia el norte, logrando evitar varios controles policiales.

"Carabineros de la Primera Comisaría de Arauco recibieron un llamado telefónico alertando de un camión que transportaba madera robada desde un predio forestal y que se trasladaba por la Ruta 160. Se efectuó de inmediato un encargo radial a los distintos dispositivos y se mantuvo un control permamente en el sector de Horcones. No obstante, el camión no fue hallado. Al mismo tiempo se le señaló al denunciante que efectuara la denuncia respectiva en la unidad más cercana, lo cual, finalmente, no ocurrió", explicó el capitán Alfonso Cárcamo.

Finalmente, Labraña fue detenido cerca de las 23:00 horas en el kilómetro 19 de la Ruta del Itata por carabineros del Retén Nipas, en la Región de Ñuble, y aseguró desconocer la procedencia irregular de su carga.

El seguimiento se denunció en cada unidad policial por la que pasó: Carampangue, Laraquete, Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Concepción, Penco. Salió del Biobío y en Ñipas, recién, lo controlaron. Carabineros tuvo que apuntar con arma al conductor para evitar fuga 👇👇👇 pic.twitter.com/6pBCtOEPP0 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 17, 2022

El camionero fue formalizado esta jornada por el fiscal jefe de Quirihue, Eduardo Planck, pese a que se declaró ilegal su detención. De todos modos, quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional.

Además, el Juzgado de Garantía de Coelemu se declaró incompetente para seguir conociendo esta causa y la derivó a Curanilahue, lugar del "principio de ejecución" del delito.

La investigación acerca del conocimiento previo que tenía el imputado sobre la procedencia ilícita de la madera, así como de la legitimidad de la guía de despacho con la pretendía justificar su transporte, serán objeto de investigación por parte de la Fiscalía Regional del Biobío.