Camioneros forestales se tomaron ingreso a proyecto Mapa: Piden retirar dispositivo detector de alcohol

Camioneros forestales se tomaron el ingreso a las dependencias de Forestal Arauco, en el sector Horcónes (sur de la Región del Biobío), durante este miércoles.

La manifestación comenzó a primera hora de la jornada, donde los trabajadores piden a la empresa que se retire de los camiones un sistema de boquilla que debe ser soplada al inicio de cada viaje para constatar o no la presencia de alcohol en cada chofer.

Frente a esto es que los protestantes recalcan que se puede generar una cadena de contagio de Covid-19, ya que cada vehículo es traspasado entre dos a tres camioneros.

"En Arauco no han encontrado un solo conductor que haya sido suspendido porque iba con hálito alcohólico. No existe y no hay, ni antes que instalaran esto, ni después", dijo Pascual Sagredo, Presidente de la Federación de Transporte Forestal a Sabes.cl.

"Si no se sopla eso los camiones no parten, entonces los técnicos tienen que desactivar esa aplicación y eso es lo que Arauco inicialmente no quiso (...) además, si el camión está parado media hora hay que volver a soplar", agregó.

Mauricio Leiva, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, manifestó que "no vamos a transar en tomar medidas de seguridad, no vamos a relativizar las acciones necesarias que se tienen que hacer para proteger la integridad física, tanto de los conductores, como de las demás personas que transitan".

Hasta ahora el mayor problema de circulación de vehículos estaría en el ingreso del Proyecto Mapa, sin alterar la Ruta 160 que une a la Provincia de Concepción con la de Arauco.

Los camioneros han atravesado sus vehículos de carga y hasta han instalado barricadas incendiarias.