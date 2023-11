Campamento: Alcalde de Coronel descartó que exista una acción legal en su contra

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, recalcó que "no hay ninguna acción legal en contra mía", tras conocerse que Enel Generación, empresa dueña del terreno donde se emplaza el campamento Los Pirquenes, donde se registró un fatal incendio esta semana, acusó al jefe comunal de facilitar la usurpación del lugar.

En 2021 la empresa Enel presentó dos querellas contra el alcalde Boris Chamorro y una funcionaria de salud, a quienes se les acusa de facilitar la usurpación de estos terrenos con maquinarias y comida. En esta línea, el Ministerio Público confirmó que la investigación está vigente.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal declaró que "en virtud de la revisión que hicimos nosotros con nuestro equipo jurídico, no hay ninguna acción legal en contra mía como alcalde en el Ministerio Público".

"Pueden revisar en el Ministerio Público y no hay ninguna acción legal en contra mía de manera directa por parte de Enel Generación, por lo tanto, es total y absolutamente falso que nosotros facilitáramos maquinaria para generar una toma irregular en nuestra ciudad de Coronel", indicó.

"Yo lo he dicho, he sido claro y categórico en manifestarlo: yo como alcalde no avalo las tomas de terrenos, nosotros ayudamos a las familias a desarrollar los procesos regulares de poder obtener una vivienda del Estado", dijo.

Además, puntualizó que "hoy día si nosotros sacamos a las familias y se les da una solución habitacional, claramente tiene que haber una inversión por parte del Estado o del ministerio en algún proyecto, como un parque, para que no lleguen otras familias a generar una toma irregular en el sector".

Y recordó que el año 2014 Enel Generación "firmó un convenio con el gobierno de aquel entonces -de la presidenta Bachelet- y con la administración anterior a la nuestra en Coronel donde se retiraron a las familias. Posteriormente, como no se intervino en el territorio, se volvieron a instalar nuevas familias y de toma pasó a campamento"

Asimismo, recalcó que "legalmente los municipios no tenemos ninguna facultad para poder erradicar a personas de terrenos particulares, la intervención del Estado se hace en los terrenos que son bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales, por lo tanto, creo que es lamentable que se trate de endosar la responsabilidad al alcalde".

Respecto al campamento afectado por el incendio que dejó 14 víctimas fatales, Chamorro sostuvo que "hemos coordinado con los dirigentes y ayer se lo manifestaron a la ministra (de Desarrollo Social) Javiera Toro es que lo que espera las familias es la relocalización, eso es lo que ellos buscan. Los Pirquenes tiene 287 familias, lleva ocho meses intervenido a través del programa campamentos del Minvu, hay un trabajo que se está desarrollando, por lo tanto, cuando se interviene significa que hay un reconocimiento".