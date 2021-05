Candidatos a gobernador regional del #Biobío salen a buscar a quienes no fueron a votar

La carrera por la búsqueda de apoyos para la segunda vuelta en la elección de gobernador regional del Biobío está en plena ejecución y ambas cartas que van al balotaje apuntan a conquistar al mundo independiente como gran carta.

En el caso de Rodrigo Díaz (independiente), quien obtuvo la primera mayoría, busca en asociaciones gremiales y sindicatos nuevos respaldos.

"Estoy trabajando con todas las personas de buena voluntad que me quieran colaborar, lo he hecho con organizaciones sociales, gremiales, académicos, por cierto también con alcaldes que han resultado electos y lo recibo también con mucho cariño, adhesiones de algunos partidos políticos que hasta el momento me han contado que toman acuerdos de apoyo a mi persona", planteó.

Reconoció además el apoyo explícito de su ex partido político, la Democracia Cristiana: "Me llegó un llamado y luego un documento del presidente regional de ese partido y el PPD también. El foco de mi campaña no está puesto en cómo genero adhesiones de tal o cual partido político, sino que en cómo obtengo la oportunidad de conectarme con distintas personas".

En el caso de la candidata con la segunda mayoría, Flor Weisse (UDI), al contar con la imposibilidad de que su electorado crezca con colectividades políticas, viró el foco de la búsqueda a empatizar con el voto femenino, pero principalmente con la amplia mayoría que no fue a las urnas los días 15 y 16 de mayo.

"La idea es sumar apoyos de todos lados y sobre todo de las personas que no fueron a votar y también apuntando a una diferenciación que es el hecho de ser mujer, así que seguimos sumando con toda la fuerza y energía que corresponde a una nueva elección", apuntó.

Aunque reconoció que "aquí los que mueven la brújula son los independientes, y para ello voy a trabajar sin ningún tipo de sesgo, sectarismos ni mucho menos".