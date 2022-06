Carabineros copó el centro de Concepción para evitar la instalación de ambulantes

Más de un centenar de funcionarios de Carabineros se instaló este jueves en el centro de Concepción a fin de evitar la instalación de comerciantes ambulantes, que es habitual en la zona.

El procedimiento -que incluye policías a pie y a caballo, además de personal de Control de Orden Público- se concentra, principalmente, en el paseo peatonal Barros Arana y en su extensión por Aníbal Pinto.

Según indicó la institución policial, este "copamiento en el sector central de Concepción" busca "evitar delitos y la instalación del comercio ilegal, brindando con ello seguridad a quienes trabajan y transitan por el lugar".

AHORA| Carabineros copa el paseo peatonal con un centenar de efectivos para evitar la instalación del comercio ambulante ilegal en Barros Arana y Anibal Pinto. @Cooperativa https://t.co/YoR53FP2Ly — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 2, 2022

"Es una estrategia que se está implementando: una gran cantidad de carabineros, con personal de Control de Orden Público... La finalidad de esto es evitar y erradicar el comercio ambulante ilegal", explicó el mayor Ricardo Molina, a cargo del operativo.

"Con esto estamos evitando varias otras situaciones, como delincuencia, venta de droga (en la zona). Este plan se instaló hoy a las 8 y media de la mañana", detalló el oficial.

AMBULANTES "HISTÓRICOS" LO ACEPTAN, PERO SÓLO POR UNO O DOS DÍAS

Hasta el momento no se han registrado incidentes en el lugar, donde se prevé que la presencia policial se mantenga durante el resto del día y de la semana.

Los vendedores ambulantes que se autodenominan "históricos" decidieron aceptar la acción policial durante esta jornada, pero advierten que exigirán soluciones para lo venidero.

"En mi cuadra somos como 15, y en la cuadra del medio son 15 más. O sea, somos como 30, sin contar los de Aníbal Pinto, que son como 10. En total, seríamos como 40 en todo el paseo peatonal los 'históricos'", comentó una de las voceras de los ambulantes, Cristina Díaz.

El copamiento de hoy "es respetable, lo vamos a respetar. No vamos a pelear con ellos (los carabineros), porque con ellos nos entendemos".

"Nos dicen no, nos vamos a quedar aquí; si ellos dicen que no se puede, no se puede nomás, y vamos a ver qué podemos conseguir en la Municipalidad, porque un día (sin trabajar) está bien; dos días, puede ser; pero ya de tres (en adelante) va a empezar la desesperación, porque todos tenemos que comer y alimentar a nuestros hijos", advirtió Cristina Díaz.