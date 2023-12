Carabineros reintegró a funcionario dado de baja tras participar en operativo de civil

Carabineros informó este viernes la reintegración de un cabo segundo dado de baja hace algunos días en la comuna de Lota, Región del Biobío, luego que la medida administrativa tuviera diversos cuestionamientos, entre ellos del propio general director de la institución, Ricardo Yáñez.

La decisión de sacarlo de Carabineros fue concretada hace algunos días, luego que el policía participara -cuando estaba de civil- en un operativo que implicó la recuperación de un vehículo robado, que era de su padre.

Según la información entregada, este funcionario, momentos en que trasladaba a su casa tras terminar su servicio, fue alertado por su papá del robo de su vehículo, el que fue encontrado por el mismo carabinero en el kilómetro 30 de la Ruta 160.

Al dar con los delincuentes, el funcionario policial los intentó bajar del auto, pero -en su relato- advirtió que estos sujetos intentaron atropellarlo, motivo por los que hizo uso de su arma de servicio.

AHORA| El carabinero de Lota que había sido dado de baja tras participar de operativo en que recuperó el auto robado a su padre en el cual disparó luego de ser embestido con el auto por los delincuentes es reintegrado a las filas. Se deja sin efecto su salida @Cooperativa https://t.co/VaDyWc29Aj — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) December 22, 2023

Por su participación en este hecho, Carabineros tomó la decisión administrativa de darlo de baja, una medida que generó molestía entre la población de Lota y también del director general de la institución uniformada.

"Estoy muy molesto, primero que nada porque no se me entregaron todos los antecedentes de forma inmediata, por lo tanto he solicitado que se me informe cuáles fueron las consideraciones que se tuvo para tomar una medida administrativa de esta naturaleza, que se aleja completamente de las instrucciones que yo he impartido: las actuaciones de nuestros carabineros son 24/7, y siempre que estén ajustadas a derecho y dentro del marco normativo, deben ser respaldadas por sus mandos", advirtió Yáñez.

El líder de Carabineros dio cuenta que pidió la revisión de "todos los antecedentes y que se reevalúe la situación en la cual se encuentra el funcionario".

La palabras de Yáñez tuvieron rápida respuesta en la institución, dado que se confirmó esta tarde que se dejó sin efecto la baja del cabo segundo involucrado, quien se reintegrará a las filas de la institución.

La situación había generado molestia en parte de la ciudadanía en Lota, que para esta jornada tenía preparada movilizaciones en defensa del policía.