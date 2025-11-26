Caso Bruma: Deudos critican que formalización se haya programado para mayo de 2026

Con desazón reaccionaron las familias de los siete pescadores artesanales de la embarcación Bruma luego de que el Juzgado de Garantía de Coronel programara para el 13 de mayo de 2026 la audiencia de formalización de tres tripulantes del pesquero de alta mar Cobra, y de la empresa Blumar como persona jurídica.

Catalina Medel, vocera de las familias de los fallecidos, estimó "inaceptable que la formalización se vaya a hacer a más de un año de (ocurrido) el accidente", y lo calificó como "una burla del Poder Judicial".

"Nuevamente se está demostrando que la ley aplica solamente para algunos. El personal del Cobra mató a siete pescadores artesanales y todos ellos están gozando de libertad", reclamó Medel, advirtiendo que los deudos no descartan "ningún tipo de movilización".