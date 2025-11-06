Caso Bruma: Familias de pescadores buscan evitar mantención obligatoria del "Cobra"

Las familias de los siete pescadores desaparecidos desde el 30 de marzo en el marco del caso "Bruma" rechazan que Blumar haga la mantención obligatoria (Carena) del pesquero de altamar "Cobra".

Durante este jueves, los familiares se reunieron con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, con el fin de que no se lleven a cabo estos trabajos programados para el 10 de noviembre y que ya fueron autorizados por Fiscalía, contando con resguardo de la Armada y PDI.

Catalina Medel, vocera de las familias, planteó que "todavía tenemos un poco de decepción, pero al menos pudimos darle el punto de vista a la fiscal, tuvimos la oportunidad de hablar con ella y explicarle porqué nosotros nos negamos al 100 por ciento a este tema".

"Le preguntamos si tenían algún detalle de lo que iban a hacer con el Cobra y no tenían, así que esperamos que una vez que el juez dé el fallo a las solicitudes que hicimos nosotros como familia, el Ministerio solicite alguna carta gantt o algún detalle de lo que van a hacer, de lo que pretenden hacer, si es que realmente se puede. Nosotros como familia seguimos oponiéndonos 100 por ciento", añadió.

Además, Medel dijo que mientras se encontraban reunidos, Cartagena recibió un llamado de Asmar, donde pidieron posponer hasta el 18 noviembre la mantención del barco.