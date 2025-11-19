Caso Bruma: Formalizarán a tripulantes del Cobra y a Blumar por homicidio culposo

La Fiscalía Regional del Biobío anunció este miércoles su intención de formalizar por homicidio culposo a tres tripulantes del buque Cobra, y de perseguir la responsabilidad penal de la pesquera Blumar en el naufragio de la embarcación Bruma, ocurrido el 30 de marzo pasado.

La decisión responde a que el peritaje encargado a expertos en Francia de las cámaras del Cobra no obtuvo resultados, porque los aparatos que debían estar funcionando al momento del incidente no grabaron nada de lo ocurrido durante esa madrugada.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público explicó que "se solicitará al Juzgado de Garantía de Coronel que agende una audiencia para formalizar investigación" en contra de un capitán, un piloto y un vigía "que se desempeñaban en el puente de navegación del Pesquero de Alta Mar (PAM) Cobra" en esa oportunidad.

"De igual forma, se procederá a formular cargos respecto de la empresa pesquera Blumar, por su responsabilidad penal como persona jurídica en estos hechos", precisa el escrito.

El ente persecutor añade que esta decisión fue informada hoy mismo "a los familiares de los siete pescadores desaparecidos de la lancha Bruma y a los abogados que los representan".

"Estamos conformes", manifestó Rafael Poblete, que representa a los familiares en esta causa, valorando que la Fiscalía reconociera la "innegable responsabilidad" de Blumar en la tragedia.

"Es primera vez que vamos a estar en una audiencia de formalización de una persona jurídica, y esperamos pedir las máximas cautelares, e idealmente el nombramiento de un interventor para Blumar, dadas las irregularidades que existen", anticipó el jurista.

Con todo, reafirmó que "se va a formalizar por homicidio culposo puesto que la pericia de la 'caja naranja' en Francia no arrojó resultados respecto de las grabaciones. La 'caja naranja' no grabó" la madrugada del incidente, cerró.

Abogado de la tripulación del Cobra: "Jamás tuvieron la intención de causar algún daño"

"Tenemos la convicción que el fallecimiento de los tripulantes del Bruma fue producto de un lamentable accidente", declaró el abogado de los ocupantes del Cobra, Alejandro Espinoza, asegurando que sus representados "son también hombres de mar que jamás tuvieron la intención de causar algún daño, menos la muerte de los pescadores siniestrados".

El jurista reiteró que el Cobra "contaba con todos sus sistemas de navegación y de seguridad operativos y que su tripulación cumplió con toda la normativa marítima vigente para evitar una colisión en alta mar".

"Será materia de la investigación en curso averiguar las razones por las cuales el Bruma se fundió en un lugar de alto riesgo, sin vigía de turno y sin informar su posición ni tener activados los sistemas de seguridad reglamentarios", concluyó.

Decepción entre familiares

Por su parte, Catalina Medel, vocera de las familias afectadas, dijo sentir "impotencia", pues están en desacuerdo con el delito que se quiere formalizar: "Seguimos insistiendo en que hubo dolo, entonces, vamos a seguir peleando por eso. Es lo que corresponde, y queremos las máximas penas para los culpables", subrayó.

En cuanto a la falta de registros del Cobra, admitió que "no me sorprende, porque desde un principio vimos que ellos (en Blumar) estaban gestionando todas las cosas malas, entonces en este caso, nos damos cuenta de que están trabajando de forma ilegal, no hacen las cosas como corresponde, y los marinos no hacen la pega de fiscalizar de manera más seguida".