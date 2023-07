Caso convenios: Diputado Romero se querelló contra el gobernador del Biobío Rodrigo Díaz

El diputado Leonidas Romero (Independiente-RN) presentó una querella en contra del gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, y todos quienes resulten responsables, por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, entre otros.

"Estamos ingresando una querella criminal contra el señor Rodrigo Díaz Wörner, gobernador de la Región del Biobío, y quienes resulten responsables de esta malversación tremenda, este gasto excesivo que está ocurriendo en la Región del Biobío", indicó.

El parlamentario de oposición afirmó que "hace un mes y medio, dos meses atrás, en forma personal y también por oficio le vengo solicitando al señor gobernador el listado de todos los recursos entregados a fundaciones, ONG, corporaciones, lo que sea, y no he tenido respuesta".

"Pero sí me han entregado antecedentes y me han dicho que se han entregado cerca de 50 mil millones de pesos en lo que va del año, o sea una tercera parte del presupuesto de la región", cuestionó.

Asimismo, señaló que "si estoy equivocado, es culpa del señor gobernador, porque él -repito- no me han entregado los antecedentes".

El Ministerio Público confirmó la apertura, de oficio, de dos nuevas investigaciones en el marco del caso convenios, una de las cuales involucra a la fundación Horizonte Ciudadano, creada en 2018 por la expresidenta Michelle Bachelet (PS), y el Gobierno Regional del Biobío.

La Fiscalía Regional indagará "supuestas irregularidades" en el traspaso de fondos -vía trato directo-, por 379 millones de pesos, concretado el 22 de diciembre pasado por parte del GORE a la ONG para la ejecución del proyecto "Niños, Niñas y Adolescentes: voces del Biobío para vivir sin violencia".

El vínculo político en este caso apunta a que el gobernador Díaz (exDC) fue intendente de la misma región durante todo el segundo mandato de Bachelet (2014-2018).

La segunda investigación también relaciona al Gobierno Regional, por un convenio de 250 millones de pesos con la Fundación En Ti, vinculada a la excandidata del Frente Amplio a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi.

"DESCARTO CLIENTELISMO", SE DEFIENTE EL GOBERNADOR

"Lo que nos corresponde es dar todas las facilidades para que en ambas entidades se pueda determinar si ha existido o no algún ilícito de carácter penal o alguna falta de carácter administrativo. Nosotros creemos que no, pero para eso están las instituciones, para que funcionen y objetiven si efectivamente ha existido ahí un problema. Y una docena de organizaciones con las que trabajamos en proyectos que se vinculan a niños, niñas y adolescentes", explicó la autoridad regional.

Además, recalcó: "Yo descarto clientelismo en la entrega de recursos, sí lo descarto. La situación de Democracia Viva está lejísimos de lo que estamos haciendo nosotros en la Región del Biobío".

UDI EVALÚA ACCIONES LEGALES

La diputada Flor Weisse (UDI) anunció que "estamos recabando más antecedentes, de manera que si hay sustento jurídico, en el sentido de allegar antecedentes adicionales a lo que hoy día tiene la Fiscalía, vamos a presentar también querella sobre estos dos casos".

Mientras la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) aseguró que "venga de donde venga, acá la gente se merece que se aclare esta situación, entendiendo además que hoy día hay tanta necesidad, por lo tanto que si hay alguna situación que sea de forma incorrecta, hay que investigar y hay que evidentemente seguir de forma peal a quienes incurran en algo como esto".

Desde el oficialismo, el senador Gastón Saavedra (PS) aseguró que "evidentemente que acá hay situaciones de orden político, esto lo decide un político, por lo tanto, no nos miremos en otro espectro, aquí quienes son los incumbentes también debieran dar explicaciones por esto, no evadir. Por qué no hablan, por qué no dicen 'mire, sabe que por esto solicitamos estas platas, para esto lo solicitamos', por qué no son transparentes en esto, porque simplemente el enfoque es quién asignó, pero quien recibió no dice nada".

Asimismo, declaró que "es probable (que se configura un nuevo mecanismo para financiar la política) a la luz de los hechos, pero la disposición nuestra en el Congreso es hacer los cambios, sobretodo en facultades que fueron mal comprendidas, se van a tener que terminar y seguramente el tratamiento de la Ley de Presupuestos de la Nación va a ser muy duro".